Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El departamento del Tolima enfrenta un panorama complejo en materia de recursos públicos para el año 2027, de acuerdo con el proyecto de presupuesto del Gobierno Nacional. Según cifras conocidas recientemente, Tolima recibirá $300.561 millones menos respecto a 2026, lo que representa una caída significativa del 17,42 %. Esta disminución se presenta a pesar de los resultados favorables obtenidos por Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, cuando logró 425.172 votos, equivalente al 57,83 % de la votación válida en la región y fue vencedor en 39 de los 47 municipios.

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La situación ha generado inquietud entre los habitantes y las autoridades locales, ya que, en anteriores reuniones, se habían discutido diversas necesidades prioritarias para el departamento que incluían el mejoramiento de las vías terciarias, proyectos de agua y saneamiento básico, así como el fortalecimiento de la infraestructura y el impulso a la economía regional. Ahora, con los datos del presupuesto sobre la mesa, se observa que varios de estos sectores estratégicos tendrán menos recursos para el año siguiente.

De acuerdo con el desglose informado por congresistas del Tolima, uno de los sectores más golpeados será el de minas y energía, que sufrirá una reducción de $141.341 millones, equivalente al 60,27 % menos que en 2026. El sector agropecuario también enfrentará una disminución importante con $40.466 millones menos, es decir, una caída del 50,22 %. Estas cifras alertan sobre las posibles dificultades para atender a los productores y garantizar el desarrollo rural.

La educación pública en el Tolima también se verá afectada, con un recorte proyectado de $39.997 millones, equivalente al 17,56 %, mientras que cultura perdería $22.175 millones. Otras áreas como transporte, vivienda, trabajo, comercio y deporte también enfrentarían recortes considerables, y se señala que no estaría contemplada la asignación de recursos para agua potable, saneamiento básico y vías terciarias.

El Gobierno Nacional ha explicado que el presupuesto para 2027 contempla un plan de austeridad de cerca de $17,4 billones, lo que implica reducciones en varias partidas tanto de funcionamiento como de inversión. Ante este contexto, persisten los interrogantes sobre cuánto dinero recibirá finalmente el departamento y qué proyectos podrán mantenerse dentro del presupuesto definitivo para el próximo año.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Tolima recibirá menos recursos del Gobierno Nacional para 2027?

Según lo informado en el proyecto de presupuesto, la reducción de recursos para el Tolima responde a un plan nacional de austeridad por cerca de $17,4 billones anunciado por el Gobierno Nacional. Este plan contempla la disminución de recursos asignados en diversos rubros, tanto de funcionamiento como de inversión, lo que afecta directamente la cantidad de dinero destinada a varios departamentos, entre ellos el Tolima.

¿Qué sectores del Tolima serán más afectados por la disminución de presupuesto en 2027?

De acuerdo con la información presentada por congresistas del departamento, los sectores que sufrirán los mayores recortes son minas y energía, agricultura, educación pública y cultura. Además, también se registrarán disminuciones en áreas como transporte, vivienda, trabajo, comercio y deporte, mientras que algunos proyectos prioritarios, como agua potable y vías terciarias, no contarían con recursos asignados en el nuevo presupuesto.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.