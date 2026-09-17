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El Valle del Cauca inició la reconstrucción en las zonas rurales tras el terremoto del pasado 10 de agosto, que causó graves afectaciones a la infraestructura de acueductos en varios municipios del departamento. De acuerdo con Moisés Cepeda, gerente de la empresa Vallecaucana de Aguas, ya se han identificado al menos 73 afectaciones, cuyo valor total de recuperación se estima en 56.000 millones de pesos. Ante este panorama, la gobernación solicitó el apoyo del Gobierno nacional para financiar las intervenciones necesarias que permitan restablecer el suministro de agua a miles de familias.

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La Vallecaucana de Aguas, en conjunto con la gobernación, está recorriendo las zonas rurales para diagnosticar el estado real de los acueductos y evaluar las acciones prioritarias. Cepeda explicó que el proceso avanza con el diseño de un plan que contemple las diferentes fuentes de financiación, entre ellas, recursos gestionados ante el Gobierno nacional. Estos esfuerzos llegan en un momento crítico, ya que, según la entidad, las afectaciones han tenido un impacto directo en el abastecimiento de agua para más de 85.000 personas.

Las zonas más impactadas corresponden a los municipios de Restrepo, Trujillo, Tuluá, Toro, El Cairo y Argelia. Los daños detectados abarcan desde tanques elevados hasta las redes de conducción, bocatomas y los sistemas de aducción y transporte del agua. Para dimensionar la magnitud de las labores que se deben ejecutar, las autoridades calculan un costo de 6.000 millones de pesos para cerca de 30 reparaciones menores que estarán bajo la responsabilidad de los gobiernos locales. Por otro lado, existen 11 proyectos considerados de alto riesgo, que necesitarán una inversión cercana a los 18.000 millones de pesos, recursos que deberán ser aportados tanto por la gobernación como por el Gobierno nacional.

El diagnóstico también identificó 23 afectaciones de riesgo medio, para las cuales la búsqueda de recursos será una tarea conjunta entre gobernación y municipios. Cepeda manifestó que la gestión abarca no solo la recuperación de acueductos, sino que hace parte de una estrategia integral para reactivar la infraestructura, la economía y la vida cultural del departamento. El trabajo entre la administración departamental y el Gobierno nacional continuará de forma simultánea para garantizar que la reconstrucción llegue a todas las áreas afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos municipios del Valle del Cauca fueron afectados en sus acueductos tras el terremoto?

De acuerdo con la información suministrada por Vallecaucana de Aguas, al menos seis municipios del Valle del Cauca resultaron gravemente afectados en la infraestructura de acueductos. Entre ellos se encuentran Restrepo, Trujillo, Tuluá, Toro, El Cairo y Argelia, donde las afectaciones han comprometido el abastecimiento de agua a miles de habitantes.

¿Qué acciones emprendieron la gobernación y Vallecaucana de Aguas para la recuperación de los acueductos dañados?

Según los reportes citados por la Gobernación y Vallecaucana de Aguas, ambas entidades realizaron recorridos para diagnosticar el estado de los acueductos y elaboraron un plan de recuperación. Este plan busca gestionar recursos del Gobierno nacional y articular intervenciones a nivel local para reparar los daños y restablecer el servicio a las comunidades afectadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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