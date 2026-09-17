Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la madrugada de este jueves 17 de septiembre, el departamento del Chocó experimentó una serie de tres movimientos sísmicos consecutivos, de acuerdo con los reportes oficiales entregados por el Servicio Geológico Colombiano. Estos eventos, monitoreados en tiempo real por la entidad, se presentaron en diferentes municipios del Chocó, con epicentros localizados en Sipí, Medio San Juan (en el sector de Andagoya) y Istmina.

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El primer temblor, registrado a las 4:00 de la madrugada, tuvo una magnitud de 3,4 y una profundidad de 43 kilómetros. Según la información suministrada por el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro de este fenómeno se ubicó en el municipio de Sipí. Posteriormente, a las 4:19 a. m., la entidad reportó un segundo movimiento sísmico de magnitud 3,1 y profundidad de 38 kilómetros, localizado en el municipio de Medio San Juan, específicamente en el sector de Andagoya. Finalmente, a las 4:46 de la mañana, se presentó el tercer sismo, con una magnitud de 3,5 y una profundidad de 45 kilómetros, cuyo epicentro fue en Istmina, también en el departamento del Chocó.

El Servicio Geológico Colombiano mantuvo informada a la ciudadanía sobre estos sucesos y recalcó que cuenta con un sistema diseñado para que los habitantes puedan reportar sus percepciones sobre estos movimientos, contribuyendo así a fortalecer la información acerca del comportamiento sísmico en la región. Este sistema de reporte voluntario es una herramienta esencial para la entidad, ya que permite registrar los testimonios de las personas que hayan sentido los temblores, sumando datos de carácter subjetivo a los análisis técnicos recopilados en el monitoreo.

La sucesión de estos sismos subraya la importancia de los procedimientos de vigilancia y divulgación oportuna de la información sísmica por parte de las autoridades responsables. De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano, no se dieron a conocer afectaciones graves ni situaciones extraordinarias tras los temblores de esta madrugada. No obstante, las entidades continuarán observando de cerca la evolución del fenómeno y promoviendo la participación ciudadana mediante el reporte de sensaciones y efectos derivados de estos movimientos en la región del Chocó.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las magnitudes y ubicaciones de los sismos registrados hoy en Chocó?

Durante la madrugada de este jueves 17 de septiembre, el departamento del Chocó registró tres movimientos sísmicos. El primero, a las 4:00 de la madrugada en Sipí, tuvo una magnitud de 3,4; el segundo, a las 4:19 a. m. en Medio San Juan (sector Andagoya), fue de magnitud 3,1; y el tercero, a las 4:46 de la mañana en Istmina, alcanzó una magnitud de 3,5, según el Servicio Geológico Colombiano.

¿Cómo puede la ciudadanía reportar si sintió un temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano ofrece un sistema de reporte voluntario para que las personas informen cómo percibieron un sismo. Los habitantes que experimenten un movimiento sísmico pueden ingresar a la plataforma oficial de la entidad y describir su experiencia, lo cual contribuye a enriquecer los datos sobre la intensidad y extensión de los eventos sísmicos en el país.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.