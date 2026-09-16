Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un movimiento telúrico sacudió el territorio colombiano en la noche del miércoles 16 de septiembre de 2026. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la magnitud del sismo alcanzó 4.1 en la escala correspondiente. El fenómeno ocurrió exactamente a las 8:12 p. m., según lo registra el boletín actualizado número 1 emitido por dicha entidad. Este reporte forma parte del monitoreo habitual que el Servicio Geológico Colombiano —conocido por las siglas SGC— desarrolla para vigilar la actividad sísmica en las diferentes regiones del país.

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El epicentro de este evento fue localizado en la cabecera de Medio San Juan, también conocida como Andagoya, municipio del departamento del Chocó. La profundidad registrada por el SGC fue de 38 kilómetros, un dato relevante para quienes siguen de cerca la dinámica de los sismos, pues la profundidad tiene relación directa con la manera en que se siente el evento en superficie.

El boletín oficial del Servicio Geológico Colombiano especificó que la referencia geográfica exacta del sismo corresponde a Medio San Juan (Andagoya), subrayando así la importancia de esta zona como foco del reciente movimiento. Las autoridades reiteraron la invitación a la ciudadanía para que, en caso de haber percibido el temblor, reporten sus experiencias a través de la plataforma Sismos Sentidos, una herramienta digital habilitada por el SGC. Esta plataforma busca colectar información sobre la percepción del sismo en distintas áreas, algo fundamental para analizar la intensidad con la que fue sentido y entender su impacto local.

Desde el SGC se recordó también la importancia de la participación ciudadana en los registros oficiales, recomendando que quienes sintieron el sismo en Colombia utilicen la plataforma dispuesta para tal fin. Con estos reportes, el Servicio Geológico Colombiano fortalece su monitoreo y permite que la información sea más precisa para futuras investigaciones y alertas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Colombia reportado el 16 de septiembre de 2026?

El Servicio Geológico Colombiano informó que el epicentro del sismo se ubicó en Medio San Juan (Andagoya), en el departamento del Chocó. Este dato permite identificar la región más cercana al origen del movimiento y sirve como punto de referencia para evaluar los posibles efectos y percepciones en las comunidades circundantes.

¿Cómo se puede reportar un sismo al Servicio Geológico Colombiano?

Las personas que sintieron el sismo del 16 de septiembre de 2026 pueden reportar su experiencia a través de la plataforma Sismos Sentidos, dispuesta por el Servicio Geológico Colombiano, con el fin de contribuir al monitoreo y análisis de la percepción e intensidad de los eventos sísmicos en todo el país.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.