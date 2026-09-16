Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 2,8 sacudió el Mar Caribe durante la tarde del miércoles 16 de septiembre de 2026, tal como comunicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El hecho ocurrió a las 6:23 p. m., hora local, y hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas, según la información oficial entregada por la entidad. Este evento sísmico es calificado como de profundidad superficial, lo que significa que tuvo lugar cerca a la superficie terrestre, de acuerdo con el boletín emitido por el SGC.

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La zona del Mar Caribe ha experimentado actividad sísmica en diversas ocasiones, y el SGC ha fortalecido el monitoreo constante para detectar y analizar cualquier movimiento inusual. La entidad actualiza los parámetros de cada evento a medida que avanza el procesamiento de los datos recolectados por su red sismológica. Eso permite que las cifras comunicadas correspondan al análisis más reciente posible, brindando a la ciudadanía datos de calidad y confianza.

En este caso, la magnitud de 2,8 es considerada baja y, por lo general, ese tipo de sismos no genera consecuencias relevantes en la superficie. Además, el boletín oficial no menciona afectaciones en edificaciones ni en la vida de los habitantes de la región costera. Sin embargo, el SGC mantiene abierta su plataforma Sismo Sentido, en la que cualquier persona que haya percibido el temblor puede registrar su experiencia. La información aportada por los ciudadanos es valiosa, ya que colabora en la verificación del alcance del movimiento y contribuye al trabajo técnico de la entidad.

El Servicio Geológico Colombiano reiteró que las personas que hayan sentido este sismo pueden realizar sus reportes a través de los canales oficiales, lo que fortalece la respuesta institucional frente a eventos de esta naturaleza. Así, la vigilancia activa y la comunicación entre autoridades y comunidad son clave para el manejo y comprensión de la actividad sísmica en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde tuvo lugar el sismo reportado por el Servicio Geológico Colombiano el 16 de septiembre de 2026?

El Servicio Geológico Colombiano informó que el sismo se registró en el Mar Caribe, sin reportes de daños o afectaciones hasta el momento. Se trató de un evento de magnitud 2,8, fue superficial y ocurrió a las 6:23 p. m.

¿Cómo pueden los ciudadanos informar si sintieron el sismo en el Mar Caribe?

La entidad recomienda a quienes hayan percibido el sismo reportarlo a través de la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano. Estos reportes ayudan a la institución a conocer el alcance del evento y analizar sus efectos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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