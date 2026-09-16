Por: EL PILON SA

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La Procuraduría General de la Nación abrió oficialmente las inscripciones para el concurso de méritos denominado “Mérito construyendo excelencia”, un proceso clave que busca cubrir 3.051 cargos de carrera administrativa en diferentes áreas y ciudades de Colombia. Esta convocatoria representa una oportunidad significativa para quienes aspiran a formar parte de la planta de empleados de la entidad y ha sido diseñada con el objetivo de fomentar la inclusión, ya que contempla posibilidades para personas sin experiencia previa y para aspirantes con discapacidad, tal como indica la información publicada por la Procuraduría.

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En el desarrollo del concurso, la entidad ha precisado que existen vacantes en los niveles operativo, administrativo, técnico, profesional y asesor, abriendo el espectro de posibilidades para diversos perfiles. El proceso es completamente virtual y los interesados pueden acceder a través de la plataforma oficial meritoconstruyendoexcelencia.com.co. Allí, las y los aspirantes encontrarán toda la información necesaria sobre los requisitos, los cargos disponibles y el procedimiento a seguir.

Para postularse, es imprescindible cumplir primero con los parámetros generales: ser ciudadano colombiano, no haber alcanzado la edad de retiro forzoso y no estar inhabilitado legal o constitucionalmente. Después, cada aspirante debe revisar cuidadosamente el perfil del cargo de su interés, ya que cada puesto podría exigir formación académica y experiencias específicas. Si no es necesaria experiencia, igualmente se debe acreditar el cumplimiento de los demás requisitos mediante la documentación correspondiente.

Los pasos para la inscripción incluyen el registro de un usuario en la plataforma, la elección de la ciudad donde se presentarán las pruebas, la selección del cargo preferido y el pago de derechos de inscripción. El costo varía: $58.400 para niveles técnicos y asistenciales, y $87.550 para niveles profesional, asesor y ejecutivo. Para personas con discapacidad, la inscripción no tiene costo. La fecha límite para completar el registro y cargar todos los documentos es hasta el viernes 18 de septiembre de 2026.

En cuanto a la fase de evaluación, la convocatoria establece que habrá pruebas eliminatorias y valoraciones adicionales. El examen de conocimientos representa el 70% de la calificación total; la de competencias comportamentales, el 20%; y la revisión de antecedentes, el 10%. Solo quienes obtengan al menos 65 puntos sobre 100 en la prueba de conocimientos podrán continuar. Según la Procuraduría, estos exámenes serán realizados por la Universidad de Antioquia y están planeados para mayo de 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos generales para participar en el concurso de la Procuraduría General de la Nación?

Para concursar, usted debe ser ciudadano colombiano, no haber llegado a la edad de retiro forzoso y no encontrarse en ninguna causal constitucional o legal de inhabilidad, según lo publicado por la Procuraduría. Además, es fundamental revisar los requisitos específicos de cada cargo, como formación académica o experiencia, y presentar la documentación que los respalde en la plataforma oficial.

¿Qué documentos se deben presentar para inscribirse en el concurso “Mérito construyendo excelencia”?

Los aspirantes deben cargar en la plataforma oficial la cédula de ciudadanía, diplomas o certificados de estudios, y certificaciones de experiencia laboral, en caso de que el cargo lo exija. La Procuraduría resalta que únicamente se tendrán en cuenta los documentos cargados dentro del plazo y bajo las condiciones de la convocatoria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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