Por: EL PILON SA

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Si usted reside en Valledupar y está en busca de una oportunidad laboral, actualmente hay varias empresas en la ciudad que han abierto convocatorias para cubrir vacantes en áreas tan variadas como transporte, ventas, producción, mercadeo y atención en salud. Estas ofertas están orientadas a personas con diversos niveles de formación y trayectoria profesional, por lo que existe una variedad de perfiles requeridos, desde supervisores hasta fisioterapeutas.

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Entre los empleos más destacados se encuentra la vacante de supervisor de transporte en la empresa Newrest Services Colombia. Quien ocupe este cargo será responsable del seguimiento a la flota vehicular, la coordinación de rutas y la gestión tanto del personal como de los mantenimientos preventivos y correctivos. El perfil solicitado incluye experiencia supervisando flotas, conocimientos técnicos en mantenimiento y habilidades administrativas para liderar equipos. Además del salario –que se define según acuerdo entre ambas partes–, la empresa ofrece beneficios como alimentación y auxilios de transporte y alojamiento.

Por otro lado, Samesu IPS Medicina Laboral está buscando un impulsador cuya labor principal será impulsar y posicionar los servicios de la empresa mediante actividades de promoción y atención al público en zonas asignadas. El aspirante debe tener experiencia previa en ventas o promoción, buenas competencias comunicativas y orientación a objetivos. El salario fijo es de $1.750.905, incluye auxilio de transporte, todas las prestaciones de ley y afiliación a la caja de compensación, además de pagos quincenales.

IM Ingeniería, por su parte, tiene disponible la vacante de operario de producción para quienes tengan al menos seis meses de experiencia en producción o empaque. Las labores comprenden empaque de productos y apoyo logístico, con turnos rotativos de lunes a sábado, y posibilidad de trabajar en fines de semana cuando se requiera. La remuneración es por producción más prestaciones legales y beneficios asociados a capacitación y bienestar laboral.

En el área comercial, Nutrium —firma asociada a Postobón— requiere mercaderista encargado de la asesoría de clientes, verificación del inventario, organización de exhibiciones y apoyo en estrategias de Trade Marketing. Para esta posición se necesita ser bachiller, tener al menos un año de experiencia y licencia de conducción A2. El contrato es a término fijo y ofrece un salario fijo de $1.750.905 más un variable de $92.000.

Finalmente, la Clínica Médicos S.A. dispone de una vacante para fisioterapeuta especialista, orientada a profesionales con título en fisioterapia, especialización en auditoría en salud o áreas afines y al menos un año de experiencia asistencial. Entre sus tareas están la atención segura e integral a pacientes y la implementación de programas de rehabilitación. Este cargo tiene horario administrativo y una remuneración mensual de $1.750.905.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para los trabajos disponibles en Valledupar?

Para cada vacante, las empresas establecen requisitos específicos según el perfil: experiencia previa en el área (como en supervisión de flotas, promoción, producción o fisioterapia), formación mínima —que varía desde nivel bachiller hasta especialización profesional— y, en algunos casos, documentos como licencias o inscripciones profesionales. Además, se valora la disposición para trabajar en horarios flexibles y la residencia en Valledupar o zonas cercanas.

¿Qué beneficios laborales ofrecen las empresas en estas ofertas de empleo en Valledupar?

De acuerdo con las descripciones de las vacantes, las empresas ofrecen variedad de beneficios, que incluyen salario fijo, auxilios de transporte y alojamiento, prestaciones sociales, afiliación a caja de compensación, pagos quincenales, y esquemas de pago por producción. Además, algunas compañías ofrecen oportunidades de formación, descuentos para empleados y programas de bienestar laboral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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