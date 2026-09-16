Por: Portal Bogotá

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Este viernes 18 de septiembre de 2026, el parque principal de Venecia, ubicado en Tunjuelito, al sur de Bogotá, será el epicentro de la nueva edición de la ‘Feria A Tu Servicio’. Esta iniciativa, impulsada por la Administración distrital bajo el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, busca llevar la oferta institucional de manera directa a los territorios, acercándose a los ciudadanos y descentralizando el acceso a múltiples servicios públicos y privados. De acuerdo con la información publicada en el portal de la Alcaldía de Bogotá, durante esta jornada, el SuperCADE Móvil concentrará en un solo lugar orientación y trámites relacionados con empleo, emprendimiento, educación, salud, vivienda, movilidad, justicia y bienestar social.

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La feria contará con la participación de 61 entidades, entre las que se destacan 38 distritales, 14 privadas, ocho nacionales y una internacional, coordinadas en más de 20 rutas de atención. Más de 15 instituciones enfocarán sus esfuerzos en generar oportunidades concretas para el empleo y el fortalecimiento empresarial de la zona: la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), el Instituto para la Economía Social (IPES), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), Mibanco, Compensar Empleo, Comfacundi, la Agencia de Empleo Cafam y varias instituciones de educación superior.

La Ruta de Empleabilidad y Fortalecimiento Empresarial se perfila como uno de los ejes centrales, ofreciendo orientación laboral, acceso a vacantes, asesoría para crear y legalizar negocios, formación educativa y servicios financieros. Además, comerciantes y emprendimientos gastronómicos podrán acceder a un curso gratuito de manipulación de alimentos, ajustado a la normatividad vigente. Para los emprendedores de Tunjuelito, habrá espacio para mostrar y comercializar productos como gastronomía artesanal, cosmética natural, artesanías y artículos decorativos.

La feria también abarca rutas especializadas para responder a otras necesidades centrales de la comunidad. En salud, se facilitarán afiliaciones y traslados de Entidades Promotoras de Salud (EPS), información sobre certificación de discapacidad, jornadas de vacunación y campañas de donación de sangre. El cuidado y bienestar animal también estará presente, con cupos para esterilización, vacunación e información veterinaria. En vivienda, la Ruta Catastral brindará orientación sobre subsidios, mejoramiento habitacional y trámites de arrendamiento. La Ruta de Educación presentará opciones de formación superior, becas y programas de competencias digitales, mientras que la de movilidad atenderá temas como la tarjeta TuLlave, comparendos y avances del Metro de Bogotá.

Como parte de la feria, la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía realizará el espacio de diálogo ‘Red CADE en Movimiento’, donde la comunidad podrá expresar sus inquietudes y propuestas sobre la Red CADE, su funcionamiento y desafíos. Esta apuesta de la Administración busca reducir barreras de acceso y lograr que los servicios y oportunidades estatales lleguen a quienes más los necesitan, justo en sus entornos cotidianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofrece el SuperCADE Móvil en la Feria A Tu Servicio de Tunjuelito?

El SuperCADE Móvil brinda servicios de orientación y trámites en empleo, emprendimiento, educación, salud, vivienda, movilidad, justicia y bienestar social. Además, dispone de rutas especializadas para afiliaciones a salud, campañas de vacunación, programas de bienestar animal, información sobre subsidios de vivienda, orientaciones en movilidad y asesoría jurídica. La oferta también incluye programas de agricultura urbana, servicios gratuitos de belleza y actualización del Sisbén para hogares.

¿Qué es la Red CADE y cómo participa en la Feria A Tu Servicio en Bogotá?

La Red CADE hace referencia al conjunto de centros de atención distrital en Bogotá, donde la ciudadanía accede a trámites, información y servicios institucionales. Durante la ‘Feria A Tu Servicio’, la Red CADE estará presente a través de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, que liderará el espacio ‘Red CADE en Movimiento’ para dialogar con la comunidad sobre mejoras, avances y necesidades de estos puntos de atención distrital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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