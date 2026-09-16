Por: Portal Bogotá

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En la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá, la Alcaldía Local ha dado inicio a un proceso participativo para definir de manera colectiva la distribución de los recursos de los 'Presupuestos Participativos'. De acuerdo con la información compartida por la Alcaldía Local de Tunjuelito, este mecanismo busca que los habitantes de la zona sean el eje central en la priorización de las necesidades y en la construcción de propuestas y proyectos que mejoren sus barrios. Así, la comunidad no solo puede aportar sus ideas, sino que también participa activamente en cada etapa de la transformación local.

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Durante el mes de septiembre se ha programado una agenda de encuentros ciudadanos, la cual se comunicará semanalmente para que los residentes conozcan las fechas, horarios, lugares y temáticas de los diferentes espacios de discusión. Esta iniciativa procura garantizar que todos los sectores poblacionales tengan la oportunidad de exponer sus inquietudes y soluciones.

Hasta el 19 de septiembre, la comunidad podrá participar en diálogos generales y diferenciales donde se abordarán temas relevantes para el desarrollo de la localidad. Entre los asuntos a tratar se encuentran la reactivación económica y el emprendimiento, la participación ciudadana, la cultura, la recreación y el deporte, así como el ambiente y el reciclaje. Otros puntos clave del proceso incluyen la justicia, la seguridad, la paz y la convivencia, al igual que los derechos de las mujeres y la participación de jóvenes, población indígena y población LGBTIQ+ (que corresponde a las siglas de lesbiana, gay, bisexual, transgénero, intersexual, queer y otras identidades).

Los eventos se realizarán en varios espacios del sector, como la Alcaldía Local, la Casa de la Cultura, la Manzana del Cuidado, el Salón Comunal de Venecia y la Casa de Juventud Camilo Torres Restrepo, facilitando una amplia cobertura territorial. Según la misma fuente, esta convocatoria resalta la importancia de que "tu voz cuenta y tu propuesta puede hacer la diferencia", invitando a toda la ciudadanía a registrar sus iniciativas.

Con este proceso, Tunjuelito fortalece los escenarios de participación ciudadana y da pasos firmes hacia la construcción de decisiones más democráticas y colectivas sobre el uso del presupuesto público, logrando que la inversión local en Bogotá sea, cada vez más, el resultado de la acción y el consenso de sus habitantes.

¿Qué son los ‘Presupuestos Participativos’ en la localidad de Tunjuelito?

Los ‘Presupuestos Participativos’ en Tunjuelito son un mecanismo donde la comunidad tiene la oportunidad de decidir en qué proyectos y necesidades se invertirá el dinero público local. Según la Alcaldía Local de Tunjuelito, este proceso permite que los ciudadanos participen activamente con propuestas y en la priorización de las inversiones que buscan transformar los barrios de la localidad.

¿Cómo puede participar la ciudadanía en la definición de los Presupuestos Participativos en Bogotá?

Según la información de la Alcaldía Local de Tunjuelito, los residentes pueden participar asistiendo a los diálogos programados durante septiembre en diferentes espacios comunitarios. Allí pueden registrar iniciativas, aportar ideas y discutir sobre temas como emprendimiento, ambiente, seguridad y derechos de grupos poblacionales, asegurando así que las decisiones sobre inversión pública sean colectivas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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