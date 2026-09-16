Por: VALORA ANALITIK

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La discusión del Proyecto de Acuerdo 724 de 2026 en el Concejo de Bogotá derivó en una modificación al esquema de tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para los sectores de hoteles, restaurantes y bares.

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El ajuste establece tarifas diferentes para cada una de estas actividades económicas, pese a que en la propuesta inicial de la reforma tributaria distrital estaban agrupadas bajo un mismo porcentaje.

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De acuerdo con el texto discutido en el Concejo de Bogotá, los hoteles conservarían una tarifa de 13 por mil, mientras que los restaurantes pasarían a una de 12 por mil y los bares tendrían una tarifa de 11 por mil.

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La diferenciación surge durante el análisis del proyecto, luego de que el concejal Juan Manuel Díaz planteara ante la Secretaría Distrital de Hacienda la necesidad de revisar el tratamiento tributario de estas actividades.

El argumento expuesto durante la discusión se relaciona con las diferencias existentes entre los sectores en aspectos como las estructuras de costos, los modelos de operación y su comportamiento económico. Bajo esta consideración, se propuso establecer porcentajes distintos para cada actividad dentro del esquema del ICA.

La propuesta inicial contemplaba una tarifa de 13 por mil para un grupo amplio de actividades, entre ellas restaurantes, cafeterías, bares, servicios de catering, discotecas y establecimientos similares. En ese mismo rango estaban incluidos los servicios prestados por hoteles, moteles, hospedajes y actividades relacionadas.

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El concejal Juan Manuel Díaz señaló que la modificación propuesta no implica eliminar las obligaciones tributarias de hoteles, restaurantes o bares. El cambio está orientado a establecer un tratamiento diferenciado dentro de la estructura del ICA, teniendo en cuenta las características económicas y operativas de cada actividad.

La definición de estas tarifas hace parte del trámite del proyecto de acuerdo, cuya discusión en el Concejo de Bogotá contempla modificaciones al esquema tributario distrital y a las condiciones aplicables a diferentes sectores económicos.

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