Promigas plantea que Colombia necesitaría invertir US$9.100 millones entre 2027 y 2030 para recuperar la soberanía energética en materia de gas natural y reducir la creciente dependencia de las importaciones.

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La propuesta fue presentada por el presidente de la compañía, Juan Manuel Rojas Payán, durante el encuentro de Infogas.

El plan contempla seis frentes de inversión. El mayor monto, US$4.100 millones, se destinaría a proyectos de gas costa afuera, principalmente Sirius y las iniciativas asociadas a su desarrollo.

Otros US$1.300 millones irían a yacimientos no convencionales o fracking, mientras que US$1.100 millones se enfocarían en la cuenca Sinú-San Jacinto.

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Además, Promigas calcula US$1.400 millones para transporte y soluciones del sistema, US$900 millones para alternativas de regasificación y US$300 millones para distribución y redes locales.

Según la estimación de la empresa, estas inversiones permitirían incorporar entre 550 y 750 millones de pies cúbicos diarios de gas entre 2031 y 2035. La propuesta surge mientras la producción nacional disminuye y Colombia aumenta su dependencia del gas importado.

Sirius concentra casi la mitad de los recursos proyectados y es considerado uno de los principales proyectos para ampliar las reservas y la producción futura de gas en el país.

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