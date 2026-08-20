Por: CENET

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Israel está evaluando la posibilidad de reanudar las importaciones de carbón colombiano, pero se anticipa que el mercado no alcanzará los niveles registrados antes de que el Gobierno de Gustavo Petro suspendiera las exportaciones. Así lo manifestó Vivian Aisen, embajadora de Israel en Colombia, al analizar el nuevo panorama comercial entre ambos países durante una entrevista con Negocios Blu. Según Aisen, el carbón fue uno de los productos más afectados debido al deterioro de las relaciones bilaterales. De acuerdo con la diplomática, "el comercio cayó significativamente, principalmente por el carbón. Israel importaba carbón de Colombia. Colombia era el principal exportador de carbón a Israel".

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No obstante, la coyuntura ha cambiado en el entorno energético israelí. Durante el periodo en el que disminuyó el comercio, Israel buscó alternativas, sustituyendo parte del reemplazo de carbón por gas en su matriz de suministro. Como explicó Aisen, "ahora Israel tiene otras soluciones. Nosotros hemos encontrado gas". Esto ha reducido la dependencia del carbón colombiano: aunque existe la disposición de comprarlo nuevamente, la necesidad se limita a circunstancias extraordinarias, como emergencias. La embajadora insistió en que "ya está reemplazado por gas, pero nosotros necesitamos de carbón como en casos de emergencia".

En cuanto a la posibilidad de reanudar las compras, Aisen fue clara: "Sí vamos a volver a importar carbón de Colombia, pero no creo que será la misma cantidad que antiguamente". Esto marca un punto clave en la transición comercial, pues la reacreditación de ventas no asegura el retorno de los volúmenes previos en el mercado israelí. Además, no precisó una estimación sobre el posible descenso en el volumen de importaciones y subrayó la importancia de diversificar el intercambio comercial. Según sus palabras, "hay muchas otras maneras de exportar otros productos que pueden ser exportados y otras maneras de cooperar".

Uno de los sectores mencionados por la embajadora fue el del agua, donde Israel cuenta con experiencia en gestión y tecnología, como lo demuestra su interés ante la contaminación hídrica en regiones colombianas como Santander. Esta ampliación del enfoque comercial ya forma parte de una agenda más amplia de recuperación de las relaciones, que incluye la eliminación de visados y la implementación del tratado de libre comercio vigente desde 2020. De acuerdo con Aisen, estos factores podrían dinamizar la economía y la inversión bilateral, en especial al facilitar la llegada de empresarios y turistas israelíes al país. Así, aunque Israel contempla importar carbón en el futuro, el gas y las nuevas áreas de cooperación marcarán el rumbo de esta relación.

¿Cuándo retomaría Israel las importaciones de carbón colombiano?

Israel ha expresado su disposición para retomar la compra de carbón colombiano, aunque no se ha anunciado una fecha específica para la reanudación de estas importaciones. Según la embajadora Vivian Aisen, la decisión depende de las circunstancias y de necesidades puntuales, principalmente en casos de emergencia, considerando que el gas ha ocupado ya un lugar relevante en la matriz energética de Israel.

¿Por qué Israel sustituyó parte del carbón colombiano por gas?

Durante la reciente caída en el comercio bilateral, Israel buscó alternativas energéticas y encontró en el gas una solución que le permitió reducir su dependencia del carbón colombiano. De acuerdo con lo explicado por la diplomática, el gas ahora cubre parte de la demanda energética del país, limitando el uso del carbón solo a situaciones excepcionales, como emergencias energéticas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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