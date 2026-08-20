Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Colombia e Israel anuncian una decisión clave que marcará su relación bilateral a partir del próximo año: ambos países acordaron eliminar el requisito de visa para sus ciudadanos, una medida que empezará a ser efectiva desde el 1 de septiembre de 2026, según información suministrada por El Diario. Esto significa que viajar entre Colombia e Israel será mucho más sencillo, abriendo posibilidades para el turismo, los negocios y los intercambios empresariales y culturales.

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El acuerdo fue alcanzado tras conversaciones entre el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y el canciller colombiano, Omar Bula Escobar. Según destacó el gobierno israelí, la eliminación de la visa será recíproca, de modo que tanto los colombianos como los israelíes podrán desplazarse entre ambos países simplemente con su pasaporte y cumpliendo los requisitos migratorios regulares. Esta decisión fue anunciada oficialmente el jueves 20 de agosto, en el marco de una estrategia conjunta para recomponer y fortalecer los lazos diplomáticos luego de varios años de distanciamiento.

La medida tiene como telón de fondo un proceso de restablecimiento y fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y económicas entre los dos países. Colombia e Israel decidieron emprender una hoja de ruta en julio de este año, con el objetivo de recuperar la normalidad en su relación bilateral y favorecer los intercambios de todo tipo. Cabe recordar que el requisito de visa para ciudadanos colombianos fue restablecido por Israel en mayo de 2025, en medio de tensiones diplomáticas durante el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. Sobre la base del principio de reciprocidad, Colombia también implementó restricciones migratorias para israelíes. Sin embargo, el nuevo acercamiento representa un cambio de rumbo y la posibilidad de mayor movilidad para empresarios, turistas y ciudadanos comunes.

No obstante, viajar sin visa no significa ingreso automático. Las autoridades migratorias de cada país mantienen la facultad de verificar la documentación y decidir sobre la admisión, por lo que las personas interesadas en visitar Israel deberán asegurarse de cumplir con todas las condiciones exigidas, como pasaporte vigente, tiquete de salida, alojamiento y solvencia económica. La Cancillería colombiana advierte que el cumplimiento de estos requisitos no garantiza necesariamente la entrada al país, pues la autoridad migratoria tiene la decisión final.

En definitiva, la eliminación del visado representa un paso importante para la normalización de la relación bilateral, mientras quienes planeen viajar deberán estar atentos a los requisitos específicos que cada país establezca a partir de septiembre de 2026.

¿Cuándo comenzará la exención de visa entre Colombia e Israel?

De acuerdo con la información oficial presentada por El Diario, la eliminación del requisito de visa para ciudadanos colombianos e israelíes entrará en vigor el martes 1 de septiembre de 2026. A partir de esa fecha, ambos países aplicarán la medida de manera recíproca, permitiendo mayor facilidad para los viajes por turismo, negocios y otros motivos.

¿Cuáles son los requisitos para colombianos que viajen a Israel sin visa?

Aunque desde septiembre de 2026 los colombianos no necesitarán visa para ingresar a Israel, deberán cumplir otros requisitos, como presentar pasaporte vigente, reserva de alojamiento, tiquete de salida, demostrar fondos económicos suficientes y, eventualmente, obtener autorizaciones electrónicas si lo exige Israel. Es importante consultar las condiciones migratorias actualizadas antes de viajar, pues la exención de visa no implica aceptación automática en el territorio israelí.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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