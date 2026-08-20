Por: El Espectador

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El pasado 19 de agosto, Joaquín José Méndez Llach fue posesionado como nuevo superintendente de Notariado y Registro, luego de que su nombramiento fuera oficializado por medio del decreto 1257. Esta elección llega en un contexto clave, pues el funcionario recibe la tarea de revisar los nombramientos ejecutados en la última semana por el gobierno de Gustavo Petro, periodo que estuvo marcado por decisiones que han despertado la atención de diferentes sectores políticos y ciudadanos, según información publicada por El Espectador y fuentes oficiales del Ministerio de Justicia.

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Méndez es oriundo de Santa Marta y abogado egresado de la Universidad Simón Bolívar, además de poseer especializaciones en Derecho Probatorio, cursada en la Universidad Sergio Arboleda, y en Derecho Laboral y Seguridad Social, obtenida en la Pontificia Universidad Javeriana. Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en el sector privado, ejerciendo como asesor, abogado externo, director jurídico y representante legal de distintas organizaciones.

En el comunicado oficial emitido tras su posesión, el Ministerio de Justicia enfatizó que Méndez debe orientar su gestión hacia el fortalecimiento de la seguridad jurídica en el ámbito de la propiedad inmobiliaria, así como incrementar la transparencia y eficiencia en el manejo de la entidad. Además, se subrayó la importancia de garantizar la protección del derecho de dominio para todos los colombianos.

Entre los retos más inmediatos que enfrentará Méndez Llach está la revisión de designaciones efectuadas semanas antes de la culminación del mandato de Gustavo Petro. Estas incluyen cargos como la Notaría 78 de Bogotá, asignada a Efvanni Paola Palmariny —ex vicepresidenta de Colpensiones—, y la Segunda del Círculo Notarial de Soacha, otorgada a Inti Asprilla, quien tiene cercanía política con el expresidente. Otras designaciones relevantes realizadas el cinco de agosto abarcan las notarías encabezadas por Oriana Melo Gaviria en Palmira (Valle del Cauca), Tatiana Arévalo Uribe en Bucaramanga (Santander) y Hilton Alexander Gutiérrez en Nobsa (Boyacá).

Como detalló El Espectador, antes de dejar el poder, el gobierno también declaró insubsistente a otros funcionarios, como Enrique Torres Pinto, exnotario de Bucaramanga, a quien sustituyó Tatiana Arévalo. En el mismo proceso, Irma Susana Caballero fue designada en Rionegro (Antioquia) y Jorge Alberto Rey en Cartagena (Bolívar). Hasta mayo de 2026, la administración Petro llevaba cerca de 70 designaciones en notarías, la mayoría en modalidad de encargo o interinidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la función principal del superintendente de Notariado y Registro en Colombia?

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la función principal del superintendente de Notariado y Registro es liderar acciones para fortalecer la seguridad jurídica de la propiedad inmobiliaria, garantizar transparencia y eficiencia en la entidad y proteger el derecho de dominio de los ciudadanos.

¿Por qué fueron relevantes los nombramientos realizados al final del gobierno de Gustavo Petro?

Los nombramientos efectuados en las últimas semanas del mandato de Gustavo Petro han sido especialmente relevantes porque incluyeron figuras cercanas al entorno político del expresidente y motivaron una revisión exhaustiva por parte del nuevo superintendente. Según El Espectador, estos movimientos incrementaron la atención pública sobre posibles decisiones políticas dentro del proceso de designación de notarios.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.