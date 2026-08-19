El abogado de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y del Fondo de Adaptación, radicó ante el Congreso de la República una solicitud para cancelar el permiso de salida del país otorgado al expresidente, Gustavo Petro.

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Según informó La FM, la petición fue dirigida al senador Honorio Henríquez, presidente del Congreso, y fue presentada por Manuel Vicente Villanueva Luis, representante jurídico de Rodríguez. En el documento, el abogado solicitó de manera urgente que se revoque la autorización para que el mandatario pueda viajar fuera de Colombia.

La solicitud está relacionada con las denuncias que la exfuncionaria presentó públicamente y ante las autoridades por presuntas irregularidades y conductas indebidas que, según su versión, ocurrieron al interior de la Casa de Nariño.

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Por ahora, la solicitud quedó en manos del Congreso, mientras las denuncias y señalamientos mencionados en el documento continúan los procedimientos correspondientes ante las autoridades competentes.

¿Cuáles son los señalamientos de Angie Rodríguez contra Gustavo Petro?

El abogado recordó que ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes existen denuncias contra Petro por presuntos delitos como peculado por aplicación oficial diferente, tráfico de influencias de servidor público, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia. Estos señalamientos hacen parte de procesos y denuncias que deberán seguir los respectivos procedimientos ante las autoridades competentes.

Entre los hechos expuestos en el documento aparecen presuntas presiones para trasladar cerca de un billón de pesos del presupuesto del Fondo de Adaptación, recursos que, de acuerdo con la denuncia, estaban destinados a inversión social.

También se mencionan presuntas presiones e intimidaciones relacionadas con el nombramiento de Juliana Guerrero, así como señalamientos que Rodríguez considera calumniosos y amedrentamientos en su contra.

Según la comunicación enviada al Congreso, la exfuncionaria también habría sido víctima de presuntas extorsiones, llamadas intimidatorias y amenazas, situación por la que su abogado calificó la petición como urgente.

“Los hechos objeto de investigación comprenden presiones para el traslado no justificado de cerca de un billón de pesos del presupuesto del Fondo de Adaptación destinados a inversión social, presiones e intimidaciones relacionadas con el nombramiento de la señora Juliana Guerrero, así como señalamientos injuriosos, calumniosos, amedrentamientos y amenazas de muerte vertidas en contra de la víctima”, se lee en el documento, según recogió la emisora.

Polémicas y logros de Petro

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