Por: El Espectador

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Durante la sesión del miércoles 19 de agosto en la Comisión Tercera del Senado, se desarrolló una citación de control político que involucra a funcionarios clave en la economía nacional. Los senadores Cristian Garcés, María Angélica Guerra, Juan Carlos Garcés, Yesid Pulgar y otros, presentaron una proposición para que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar; la directora de Presupuesto Público Nacional, Claudia Marcela Numa; y el director de Crédito Público y del Tesoro Nacional, César Augusto Arias, expliquen el estado de las finanzas públicas que recibe el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. De acuerdo con las declaraciones del senador Garcés, el propósito de este debate es que los principales responsables de la política económica detallen cómo están los ingresos, los niveles de endeudamiento y la manera en que se afrontarán los desafíos fiscales más urgentes, como la reconstrucción de las zonas afectadas por el reciente terremoto, cuyo costo se estima entre 10 y 30 billones de pesos.

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En la sesión se propuso invitar también al Comité Autónomo de la Regla Fiscal, una entidad que ha advertido sobre un posible déficit fiscal significativo para el cierre del año. Según El Espectador, la suma urgía el debate debido a la reciente devolución del presupuesto del 2027 por parte de las comisiones económicas, lo cual requiere una reestructuración de los recursos proyectados y correcciones que el Congreso ha solicitado al gobierno entrante. El presidente Abelardo de la Espriella también entregó a entes de control el “Libro de la Verdad”, en el que denuncia presunta corrupción en la administración de Gustavo Petro, lo que ha incentivado la atención sobre el manejo fiscal previo y actual.

En el ámbito legislativo, El Espectador reportó que congresistas de partidos como La U, liberales y el Centro Democrático consensuaron en una reunión la necesidad de este debate y el manejo del cupo de endeudamiento internacional. Además, se informó que el Congreso devolvió el proyecto de presupuesto 2027 presentado por el Gobierno Petro, calculado en 575,7 billones de pesos, por considerar que existía un desfase de al menos 30,2 billones de pesos para cubrir todos los gastos, cifra que algunos sostienen podría ser aún mayor.

Paralelamente, la senadora Zandra Bernal anunció un debate de control político para el Ministerio de Trabajo, el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), la UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales) y el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), con el fin de analizar la brecha entre los indicadores oficiales de empleo y la realidad laboral actual en el país. De esta manera, el Congreso busca claridad sobre el panorama económico, presupuestal y social que hereda la nueva administración.

¿Por qué fue citado el ministro de Hacienda a debate de control político sobre la situación fiscal?

El ministro de Hacienda fue citado a debate de control político para explicar ante la Comisión Tercera del Senado cómo recibe el nuevo gobierno la situación fiscal del país. De acuerdo con lo reportado, se busca transparencia sobre los ingresos, los gastos, el endeudamiento y los retos económicos inmediatos, como la reconstrucción por el terremoto y la necesidad de corregir el presupuesto presentado por la administración anterior.

¿Qué representa el déficit fiscal mencionado en el debate y cuál es su impacto?

El déficit fiscal señalado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y los senadores se refiere a la diferencia entre los ingresos del Estado y los gastos proyectados para el próximo año. El posible hueco de al menos 30,2 billones de pesos plantea desafíos serios para la administración de Abelardo de la Espriella, pues implica ajustes presupuestales o endeudamiento adicional para financiar la operación estatal y atender emergencias como las zonas afectadas por el terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.