Un esquema de seguridad asignado a Gabriela Muñoz, una joven cercana al expresidente Gustavo Petro, quedó en el centro de la controversia por las circunstancias en las que fue entregado. Según El Tiempo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le otorgó la protección el 26 de junio de 2026, semanas antes de que se conocieran públicamente los señalamientos sobre su presunta influencia dentro de la Aerocivil.

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De acuerdo con el diario, la protección está compuesta por un vehículo convencional, dos escoltas y un chaleco antibalas. La decisión se tomó bajo las disposiciones del Decreto 1066 de 2015, que contempla medidas para dirigentes o activistas de grupos políticos.

Gabriela Muñoz recibió protección de la UNP antes del escándalo en Aerocivil

Sin embargo, el caso llama la atención porque Muñoz no ocupaba un cargo público ni tenía en ese momento una relevancia política conocida que explicara de manera evidente la asignación del esquema. Su nombre tomó mayor notoriedad después de las denuncias sobre su presunta influencia en decisiones de la Aerocivil.

El tema salió a la luz en medio de las acusaciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y de Función Pública. Al respecto, Rodríguez señaló a Muñoz de tener una influencia considerable dentro de la Aerocivil y aseguró que “manejaba los hilos” de la entidad y tenía incidencia en algunos nombramientos.

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Uno de los episodios que aumentó la atención sobre Gabriela Muñoz también fue el nombramiento de su hermano, Santiago David Muñoz Olaya, como auxiliar V en la Aerocivil. El caso hizo que los cuestionamientos sobre los supuestos vínculos de la joven con la entidad cobraran mayor fuerza.

Aunque el escándalo por las presuntas influencias de Muñoz se conoció después de la asignación del esquema, El Tiempo señaló que la protección continúa activa. Fuentes del nuevo Gobierno consultadas por el diario indicaron que la situación será revisada cuando asuma el nuevo director de la UNP, Didier Fabián Blanco.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.