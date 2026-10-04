La investigación por el asesinato de Jhon Jairo Torres Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, avanza por varias pistas que apuntan a posibles vínculos con estructuras criminales y amenazas previas.

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Antes de su muerte, Torres había retomado actividades sociales y comunitarias en Casanare y tenía presencia en redes sociales, donde mostraba su vida y negocios relacionados con la venta de carnes.

Un documento del CPDH de Casanare, emitido 26 días antes del crimen, destacó su trabajo con comunidades vulnerables.

Sin embargo, fuentes aseguran que desde días antes del ataque era seguido y que él mismo había señalado públicamente a varias personas como posibles responsables de una eventual agresión. Los mencionados han negado cualquier relación con el crimen.

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El 29 de septiembre, dos hombres llegaron a La Selvita. Uno habría fingido estar interesado en comprar carne y luego le disparó. Torres murió horas después.

Un adolescente de 17 años fue aprehendido y habría entregado información sobre la logística del ataque, incluida la motocicleta utilizada, cuyo propietario fue asesinado previamente.

La investigación también condujo a un hombre recluido en la cárcel de Cómbita y a presuntos integrantes de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

Una de las hipótesis busca establecer si Torres fue asesinado por pagar una extorsión al Eln y no a otro grupo armado. Su pasado político y judicial también está siendo revisado.

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