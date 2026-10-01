Jhon Jairo Torres Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, murió el 29 de septiembre de 2026 después de ser atacado en su finca La Selvita, ubicada en zona rural de Yopal, Casanare. El exalcalde fue trasladado al Hospital Regional de la Orinoquía, donde falleció horas después. Por el caso, las autoridades capturaron a un menor de edad y mantienen las pesquisas para establecer quiénes estuvieron detrás del crimen.

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(Vea también: Destapan identidad del hombre que estaría detrás del crimen de Jhon ‘Calzones’; estaría preso)

Mucho antes de llegar a la Alcaldía, Torres había construido una imagen particular entre los habitantes de Yopal. Su trayectoria comenzó en el comercio y luego se extendió hacia proyectos inmobiliarios, mientras su nombre adquiría mayor relevancia en la vida pública del departamento.

De acuerdo con El Tiempo, el apodo que lo acompañó durante años surgió de su primer emprendimiento: la venta de ropa interior femenina. Posteriormente, abrió los almacenes ‘Caricias Íntimas’, con los que consolidó sus primeras actividades comerciales.

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El propio Torres contó en distintas ocasiones que comenzó con recursos obtenidos de trabajos relacionados con redes eléctricas y construcción. Luego viajó a Medellín para abastecerse de mercancía y regresó a Yopal con la intención de ampliar aquella actividad comercial.

Con el paso de los años, su actividad económica se diversificó y su nombre quedó ligado a propiedades, venta de terrenos y proyectos de vivienda. Ese crecimiento también despertó cuestionamientos de las autoridades sobre determinados bienes y movimientos de dinero, asuntos que luego llegaron a los tribunales.

Polémico proyecto de vivienda que desarrolló Jhon ‘Calzones’

El proyecto que terminó marcando buena parte de la historia empresarial y judicial de Jhon Jairo Torres fue la Ciudadela La Bendición, en Yopal. Allí comenzó a comercializar lotes dirigidos principalmente a familias desplazadas y personas con dificultades para acceder a una vivienda.

Según el reporte de Noticias Caracol, cada terreno se ofrecía por unos 30 millones de pesos, con una modalidad de pago de aproximadamente 300.000 pesos mensuales. La propuesta resultaba atractiva para compradores que buscaban acceder a un lote con cuotas que pudieran asumir durante varios años.

El problema estaba en la situación jurídica de las tierras. Torres loteó y comercializó los predios sin contar con los permisos urbanísticos requeridos, por lo que la iniciativa terminó convertida en un proceso judicial por urbanización ilegal.

La Bendición llegó a convertirse en el asentamiento informal más grande de la Orinoquía, con más de 4.000 familias viviendo en el lugar. Su crecimiento también dejó dificultades para garantizar la cobertura de servicios públicos, un problema que permaneció ligado al desarrollo del sector.

El proyecto no solo fue determinante para el crecimiento económico y político de Torres. También estuvo relacionado con episodios de violencia porque el propio ‘Jhon Calzones’ contó años atrás que había sufrido dos atentados antes de 2014, según una entrevista recuperada por el mencionado noticiero.

Jhon ‘Calzones’ ganó la Alcaldía de Yopal mientras estaba preso

La popularidad alcanzada con sus actividades comerciales terminó llevándolo a la política. Torres se presentó como candidato a la Alcaldía de Yopal en 2015, pero su campaña estuvo marcada por el proceso judicial relacionado con La Bendición.

En octubre de ese año fue capturado por el proceso de urbanización ilegal. Aun así, su nombre permaneció en el tarjetón y consiguió ganar las elecciones. Así llegó a dirigir ese municipio para el periodo 2016-2019, en una elección que se convirtió en uno de los episodios más particulares de su trayectoria.

Su administración, sin embargo, estuvo atravesada por problemas judiciales y suspensiones. En 2017 terminó separado definitivamente del cargo por un fallo de la Procuraduría y por lo que después se convocaron elecciones atípicas para completar el periodo de gobierno.

Los millonarios bienes que quedaron bajo investigación

El crecimiento patrimonial de Torres también quedó bajo la lupa de la Fiscalía. En 2016, la Unidad de Extinción de Dominio ocupó bienes vinculados al entonces alcalde y su entorno familiar, con un avalúo que rondaba los 200.000 millones de pesos.

Entre los activos mencionados por la Fiscalía aparecían inmuebles, vehículos, sociedades y establecimientos comerciales, además de propiedades relacionadas con La Bendición. La entidad investigaba si parte de esos recursos podía tener un origen ilícito.

Ese expediente derivó en investigaciones por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Torres negó esas acusaciones y sostuvo que su patrimonio provenía de sus actividades comerciales. En los años siguientes continuó enfrentando actuaciones judiciales relacionadas con esos hechos.

La situación jurídica tuvo varios capítulos: además de la condena por urbanización ilegal, estuvo privado de la libertad en distintos momentos mientras avanzaban los procesos por los otros delitos investigados.

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