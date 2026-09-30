Un audio atribuido a Daniel Sancho y publicado por Okdiario expone una conversación que el condenado por el asesinato de Edwin Arrieta habría sostenido con su madre, Silvia Bronchalo, en octubre de 2025. En la llamada, le pide disponer de unos 100.000 euros para poner en marcha un plan que, según su explicación, le permitiría salir de prisión mediante una fianza.

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De acuerdo con la grabación difundida, Sancho le plantea a su madre trasladar el dinero a Tailandia y utilizarlo para la compra de un terreno. Según su versión, una mujer identificada como Alice estaría involucrada en la operación y el inmueble serviría como garantía para intentar conseguir su libertad provisional.

Durante la conversación, Bronchalo expresa sus dudas sobre la posibilidad de enviar una suma de ese tamaño desde España y también pregunta si el procedimiento podría ser ilegal. Sancho insiste en que no se trataría de una operación ilícita y le pide que viaje a Tailandia para avanzar personalmente con el supuesto negocio inmobiliario.

(Vea también: Novedad con la cadena perpetua de Daniel Sancho por el asesinato del cirujano colombiano en Tailandia)

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El plan que describe también incluye la intervención de una persona con influencia. Sancho le explica a su madre que el propietario del terreno podría hablar con otras personas para que el proceso judicial pasara a manos de quienes, según él, podían favorecer sus intereses. En ese contexto, utiliza expresiones relacionadas con “susurrar en el oído” de personas con capacidad de influencia.

La conversación también muestra a Bronchalo preocupada por sus ahorros y por las consecuencias que podría tener la operación. Sancho, por su parte, le pide que confíe en él y plantea que el movimiento debía mantenerse en secreto. Según el audio difundido, incluso propone que el dinero se movilice en cantidades menores para avanzar con el plan.

En otro momento de la llamada, Sancho explica por qué, según su versión, no habían recurrido antes a ese mecanismo. Allí pronuncia una de las frases que más ha llamado la atención tras la publicación del audio: “Hemos intentado ganar por las buenas, pues ahora hay que ganar por las malas”. La frase aparece en la grabación difundida por Okdiario y ha sido reproducida por otros medios españoles.

La difusión del audio se produce mientras Sancho permanece preso en Tailandia cumpliendo una condena de cadena perpetua por la muerte de Edwin Arrieta. AS señaló que la madre del condenado sostiene que lo publicado corresponde únicamente a una parte de la conversación y que sus abogados estudian acciones por la publicación sin autorización del archivo completo.

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