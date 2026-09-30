La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, se refirió al intento de ataque ocurrido este miércoles en un vuelo de Flydubai que viajaba de Dubái hacia Tel Aviv con 180 pasajeros, en su mayoría ciudadanos israelíes.

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Según los relatos de pasajeros, uno de los pilotos apuñaló al otro y posteriormente intentó sabotear los sistemas técnicos de la aeronave con la intención de provocar un accidente.

Pasajeros y miembros de la tripulación lograron controlar la situación, mientras el avión realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. El piloto señalado permanece bajo investigación de las autoridades saudíes.

Aisen aseguró que el hecho fue un intento de ataque terrorista y sostuvo que también buscaba afectar las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, además de los Acuerdos de Abraham.

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La diplomática afirmó que todavía se investiga si el atacante actuó solo o pertenecía a un grupo terrorista. Sin embargo, señaló que la intención era estrellar el avión y causar numerosas víctimas.

En ese contexto, Aisen afirmó: “Este avión se iba a estrellar en el suelo e iba a pasar algo similar a lo que pasó en Nueva York contra las Torres Gemelas”.

También calificó el hecho como un posible ataque yihadista y destacó la actuación de pasajeros y tripulación para evitar una tragedia en esa nación.

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