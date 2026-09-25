Un ataque con drones y explosivos fue registrado durante la noche de este jueves 24 de septiembre contra la Estación de Policía de Aguachica, Cesar, en medio de una nueva situación de orden público en el sur del departamento.

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La Gobernación del Cesar confirmó el hecho y señaló que, de manera preliminar, no hay uniformados heridos. La infraestructura policial sí presentó daños materiales, cuya magnitud está siendo evaluada por las autoridades.

De acuerdo con Blu Radio, el ataque provocó un despliegue de la Fuerza Pública en el municipio, mientras equipos especializados inspeccionan las instalaciones afectadas. Peritos antiexplosivos también adelantan la recolección de evidencias para establecer el tipo de material utilizado y avanzar en la investigación.

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Con cuatro explosivos lanzados desde drones fue atacada la estación de policía de Aguachica en el sur del Cesar. Los responsables serían integrantes del ELN y en las últimas semanas han atacado varias estaciones de policía en los municipios que conforman esa región del país.… pic.twitter.com/5oMZ5YiTCa — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 25, 2026

Autoridades evalúan los daños en la estación de Policía

La Gobernación informó que mantiene activo un Puesto de Mando Unificado para hacer seguimiento a la situación. Desde allí se coordinan las acciones de las autoridades y se verifica el estado de la infraestructura policial.

Mientras avanzan las labores técnicas, la Fuerza Pública mantiene presencia en Aguachica con patrullajes y actividades de control, según el reporte de las autoridades.

El hecho ocurre en una zona donde las autoridades departamentales ya venían adoptando medidas de seguridad frente al uso de drones en ataques contra instalaciones de la Fuerza Pública. A comienzos de septiembre, la Gobernación había anunciado acciones para reforzar las estaciones de Policía y adquirir sistemas destinados a detectar este tipo de aeronaves.

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