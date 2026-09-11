Una brutal agresión contra un vigilante en Bogotá quedó en el centro de una investigación luego de que un hombre le propinara un fuerte golpe en la cabeza con una piedra durante un intento de robo. El ataque ocurrió el pasado 5 de septiembre en el sector de Modelia y terminó con la captura del presunto responsable seis días después.

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La víctima fue identificada como Ricardo Rodríguez, quien se encontraba cumpliendo con sus labores de vigilancia cuando habría sido abordado por el señalado delincuente. En medio del intento de hurto se produjo la agresión, que dejó al trabajador como víctima de un violento ataque con un objeto contundente.

El caso causó preocupación entre habitantes de la zona por la gravedad de la agresión y por la forma en que el presunto ladrón habría actuado para intentar concretar el robo. El golpe con la piedra en la cabeza convirtió el hecho en uno de los episodios de violencia que más llamó la atención en los últimos días en ese sector de Bogotá.

Tras lo ocurrido, investigadores del CTI de la Fiscalía, en coordinación con autoridades distritales, avanzaron en la identificación del sospechoso. Seis días después del ataque se produjo su captura.

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Capturado el salvaje que agredió a un vigilante en el barrio Modelia. Como resultado del trabajo coordinado entre el CTI de la Fiscalía y @SeguridadBOG, el hombre que el pasado 5 de septiembre agredió a un guarda de seguridad en Modelia, localidad de Fontibón, fue capturado. No… https://t.co/o51uZYF2Mf — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 11, 2026

El hombre no solo es señalado por la agresión contra Rodríguez. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, también estaría involucrado en amenazas contra otro ciudadano y tendría antecedentes por hechos delictivos anteriores.

La captura fue anunciada públicamente por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien destacó el resultado de la investigación adelantada por las autoridades.

Ahora el señalado deberá responder ante la justicia por los hechos que se le atribuyen. La Junta de Acción Comunal del sector manifestó su expectativa de que el proceso avance y que el caso no quede en la impunidad.

El episodio vuelve a poner la atención sobre los riesgos que enfrentan diariamente los trabajadores de vigilancia en Bogotá, especialmente cuando intervienen ante situaciones de inseguridad. En este caso, la investigación deberá establecer con precisión cómo ocurrió el ataque y cuáles serán los delitos por los que el capturado tendrá que responder ante un juez.

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