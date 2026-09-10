Un bus del SITP terminó volcado este jueves en la avenida Boyacá, a la altura del Hospital Meissen, en sentido norte-sur, lo que mantiene completamente bloqueado el paso por ese punto.

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Por ahora, las autoridades no han confirmado las causas del accidente ni se ha establecido oficialmente si hubo personas lesionadas. Sin embargo, usuarios en redes sociales reportaron que el vehículo habría presentado una falla en los frenos antes de impactar contra varios vehículos y peatones que se encontraban en el semáforo del sector.

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Según esos reportes, la emergencia habría obligado a inclinar el automotor para facilitar el rescate de las personas que quedaron involucradas en el accidente.

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#ATENCIÓN. Seguidores nos reportan que un bus del SITP se habría quedado sin frenos e impactó a varios vehículos y peatones en el semáforo del sector de Meissen, en el sur de Bogotá, una grave emergencia que requirió inclinar el automotor para rescatar a las personas arrolladas. pic.twitter.com/AMV07eyHng — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 11, 2026

De acuerdo con los videos publicados en la red social X, varias personas resultaron lesionadas y aún está por confirmarse cuál es su estado de salud.

La situación continúa en desarrollo y se espera que las autoridades entreguen información oficial sobre el número de personas afectadas y las circunstancias que provocaron el volcamiento.

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