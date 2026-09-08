La violencia de género vuelve a encender las alarmas en la capital del país. Las autoridades revelaron la identidad del hombre que el pasado 6 de septiembre protagonizó un violento ataque contra su expareja sentimental en las instalaciones del módulo 4 de la Terminal de Transportes de El Salitre, en Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

El agresor fue identificado como Anthony Gabriel Vilera Delgadillo, quien, de acuerdo con la información oficial, interceptó a la víctima y la lesionó de gravedad utilizando un arma cortopunzante. Tras la agresión, la mujer tuvo que ser remitida de urgencia a un centro asistencial para recibir atención médica especializada, mientras que la institucionalidad activó de inmediato la ruta de atención a través de la Patrulla Púrpura y una comisaría de familia que le otorgó una medida de protección formal, según informó El Tiempo.

La captura del presunto atacante se logró gracias a la rápida reacción de los ciudadanos que se encontraban en el lugar de los hechos, quienes intervinieron para retenerlo hasta la llegada de la Policía Nacional. Los uniformados procedieron a su aprehensión formal y lo dejaron a disposición de las autoridades competentes para que responda por sus actos.

No obstante, el caso ha generado un fuerte debate jurídico y social. Aunque en el procedimiento inicial Vilera Delgadillo fue reseñado por el delito de lesiones personales, diversos sectores exigen que la tipificación sea modificada a tentativa de feminicidio, dados los antecedentes de relación sentimental y las circunstancias agravantes de la agresión cometida en un espacio público de alta concurrencia.

Lee También

Según los registros de la Policía Nacional, el capturado no presentaba antecedentes judiciales previos a este lamentable episodio. Ahora, será la autoridad judicial competente la encargada de valorar los elementos materiales probatorios, determinar la responsabilidad penal del implicado y definir la calificación jurídica definitiva que marcará el rumbo del proceso en su contra, en medio del llamado ciudadano a cerrar filas contra la violencia hacia las mujeres.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.