Por: VALORA ANALITIK

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La construcción de la primera línea del Metro de Bogotá avanza hacia su etapa definitiva. La megaobra, considerada uno de los principales proyectos de infraestructura para mejorar la movilidad de la capital, registra un avance del 81,25 % y se encuentra en la fase de integración de los diferentes sistemas que permitirán su funcionamiento.

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Aunque el cronograma oficial mantiene las fechas previstas para la terminación de los trabajos y el inicio del servicio comercial, existe la posibilidad de que el proyecto adelante sus tiempos. Así lo señaló Zhu Jingyang, embajador de China en Colombia, durante una entrevista con BNamericas, en la que se refirió al desarrollo de la infraestructura y a las expectativas frente a su puesta en operación.

El diplomático explicó que solicitará al consorcio chino encargado de la construcción que incremente los esfuerzos con el propósito de evaluar alternativas que permitan reducir los tiempos pendientes.

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De acuerdo con el cronograma del proyecto, la construcción está prevista para finalizar en septiembre de 2027. Posteriormente, se contempla un periodo aproximado de seis meses de pruebas sin pasajeros, necesario para verificar el funcionamiento de los trenes, las estaciones, los sistemas de control y los demás componentes de la infraestructura. Con base en esta programación, el inicio del servicio comercial está previsto para marzo de 2028.

Zhu Jingyang precisó que marzo de 2028 corresponde a la fecha contemplada por la administración distrital. Sin embargo, señaló que buscará que el consorcio analice mecanismos que permitan optimizar las actividades restantes y determinar si es posible anticipar la entrada en funcionamiento del sistema.

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¿En qué fecha se anticiparía terminación de obras del Metro de Bogotá?

Por ahora, no existe una nueva fecha oficial para el inicio de operaciones anticipada. Cualquier modificación dependerá de los resultados de las evaluaciones técnicas y del cumplimiento de las actividades que aún permanecen en ejecución.

Por ello, aunque el avance de la obra abre la posibilidad de reducir los tiempos previstos, el cronograma vigente continúa siendo la referencia para la entrega del proyecto.

La primera línea del Metro de Bogotá tendrá una extensión de 23,9 kilómetros y será completamente elevada. El trazado conectará el sector de Bosa, en el suroccidente de la ciudad, con la zona de Chapinero, en el norte-centro de la capital.

La infraestructura contará con 16 estaciones y tendrá 10 puntos de conexión con el sistema TransMilenio. Estas conexiones permitirán integrar el nuevo sistema ferroviario con la red de transporte público existente y facilitar los desplazamientos de los usuarios entre diferentes sectores de Bogotá.

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