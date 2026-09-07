Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Educación del Distrito (SED) de Bogotá ha abierto una convocatoria pública dirigida a propietarios, inmobiliarias y actores del sector, en busca de propuestas de inmuebles en la capital. De acuerdo con lo informado por la SED, esta colecta de opciones tiene como propósito principal identificar potenciales espacios físicos que puedan albergar la futura sede administrativa de la entidad, en el marco de una reorganización y consolidación de la política educativa en la ciudad, bajo la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. La convocatoria responde a la necesidad de fortalecer la operación administrativa y, por lo tanto, se centra exclusivamente en la etapa de recopilación y análisis de información que permita tomar decisiones adecuadas sobre la nueva ubicación.

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Las condiciones exigidas para los inmuebles, según lo detallado por la Secretaría de Educación del Distrito, son específicas y buscan garantizar la funcionalidad del espacio para una institución de gran tamaño. El edificio debe estar localizado en una zona central de Bogotá, aspecto clave por su fácil acceso y cercanía a los principales corredores de movilidad urbana. Además, la infraestructura debe contar con un área útil aproximada de 10.000 metros cuadrados, ofreciendo capacidad suficiente para cerca de 1.280 puestos de trabajo, complementada con un mínimo de 50 parqueaderos para automotores. Estas directrices aseguran que la sede pueda atender tanto los requerimientos de personal como la logística operativa diaria.

El llamado de la SED tiene carácter exploratorio, lo que implica que aún no se ha concretado la selección de un espacio definitivo. La intención es obtener una visión amplia del mercado inmobiliario y así orientar la decisión que se tomará en el futuro. Según la información proporcionada por la propia Secretaría, las cotizaciones serán recibidas entre el 3 y el 17 de septiembre de 2026. Los interesados podrán consultar los requisitos en la plataforma SECOP II y aclarar cualquier inquietud a través del correo institucional dispuesto para la convocatoria.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de la administración distrital con la actualización de sus instalaciones y la mejora de todos los procesos internos, elementos esenciales para continuar elevando la calidad del servicio educativo en Bogotá.

¿Cuáles son los requisitos para que un inmueble sea considerado por la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá?

Para que un inmueble sea tenido en cuenta en la convocatoria abierta por la Secretaría de Educación del Distrito, debe estar ubicado en el centro de Bogotá, contar con una superficie útil de aproximadamente 10.000 metros cuadrados, tener capacidad para cerca de 1.280 puestos de trabajo y ofrecer al menos 50 parqueaderos para automotores. Estas condiciones buscan asegurar la eficiencia y comodidad en el funcionamiento de la futura sede administrativa.

¿Dónde se deben enviar las propuestas para esta convocatoria de la SED Bogotá?

Las personas o entidades interesadas en participar deben remitir sus propuestas a través de la plataforma SECOP II. Además, la Secretaría ha habilitado el correo institucional contratacion_dsa@educacionbogota.gov.co para atender dudas y aclaraciones relacionadas con el proceso y los requisitos técnicos exigidos en la convocatoria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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