Por: El Espectador

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La Agencia Distrital de Empleo, en alianza con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, anunció la apertura de una convocatoria laboral que ofrece 1.452 vacantes en Bogotá. Estas oportunidades estarán disponibles hasta el sábado 12 de septiembre de 2026 y forman parte de la estrategia Talento Capital, cuyo objetivo es facilitar el acceso al empleo para diferentes perfiles y sectores de la ciudad, según información detallada por el Portal Bogotá. De las vacantes ofertadas, 591 no exigen experiencia previa y 388 están destinadas a profesionales. Bachilleres, técnicos y tecnólogos también encontrarán opciones, al igual que personas sin un nivel educativo específico.

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El abanico de ofertas cubre áreas como salud, construcción, comercio, logística, restaurantes, seguridad, mantenimiento y servicios funerarios. Además, la convocatoria tiene un enfoque especial hacia jóvenes: 1.239 de las oportunidades están dirigidas a personas entre 18 y 28 años, mientras que 203 vacantes se reservan para mayores de 50 años y 10 para personas con discapacidad. Esta distribución, de acuerdo con el balance oficial, se enfoca en ampliar el acceso al empleo de grupos tradicionalmente menos favorecidos.

Entre los cargos disponibles se incluyen perfiles operativos, administrativos, técnicos y de atención al cliente, como auxiliar de servicio al cliente, conductor con licencia C2, auxiliar de enfermería, médico general, técnico electricista, analista administrativo, asesor comercial y agente de servicios funerarios, por mencionar algunos. Es importante señalar que el listado general de perfiles no implica que todos los cargos estén exentos de requisitos de experiencia o nivel educativo; cada empresa define condiciones particulares que deben verificarse individualmente en el Servicio Público de Empleo, plataforma digital que centraliza el proceso de postulación.

Las personas interesadas deben registrarse y completar su hoja de vida en el portal del Servicio Público de Empleo, aplicar directamente a las vacantes afines a su perfil y estar atentos a los plazos de cada oferta, dado que una empresa puede cerrar anticipadamente los cargos una vez cubierto su cupo. El proceso de selección lo define cada empleador, no la entidad pública.

La Agencia Distrital de Empleo también ofrece orientación presencial en su sede principal, de lunes a viernes, y a través de una unidad móvil que visita territorios como El Tejar en Puente Aranda, brindando apoyo para elaborar hojas de vida y acceder a asesoría laboral. Todos estos servicios son gratuitos, y se alerta a los aspirantes para que no paguen por inscripciones, exámenes o intermediaciones ajenas a la entidad.

¿Cómo registrarse en la convocatoria de vacantes de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá?

Para aplicar a alguna de las 1.452 vacantes, es necesario ingresar a la plataforma virtual del Servicio Público de Empleo, completar el registro con datos personales y profesionales, y luego buscar las ofertas compatibles con el perfil del postulante. Es fundamental revisar los requisitos de cada cargo antes de aplicar, pues la inscripción en la plataforma no significa una postulación automática ni garantiza acceso a procesos de selección.

¿Cuáles son los principales perfiles laborales ofrecidos en la convocatoria de Talento Capital en Bogotá?

La convocatoria integra cargos como auxiliar de servicio al cliente, médico general, técnico electricista, analista administrativo y auxiliar de enfermería, entre otros. La variedad cubre niveles operativos, asistenciales, técnicos y profesionales, por lo que pueden postularse desde bachilleres hasta personas con educación universitaria, siempre que cumplan con los requisitos específicos de cada oferta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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