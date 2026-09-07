Por: VALORA ANALITIK

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Una nueva montaña rusa se sumará a la oferta de entretenimiento de Salitre Mágico, en Bogotá. Se trata de Rallus, una atracción que llevará a cinco el número de montañas rusas disponibles en el parque y que contará con características técnicas que, según la compañía, la diferencian dentro de su categoría en Suramérica.

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El proyecto contempla una inversión de 5 millones de dólares y la atracción podrá alcanzar una velocidad de 60 km/h. Su recorrido incluirá tres tirabuzones, elementos que forman parte del diseño de la estructura y de la experiencia que ofrecerá a los visitantes.

La construcción y puesta en funcionamiento de Rallus requirieron la participación de profesionales colombianos y especialistas internacionales. En el desarrollo intervinieron expertos de fabricantes de Países Bajos, con más de 40 años de experiencia en este tipo de proyectos, así como especialistas de Alemania y los equipos técnicos y de ingeniería de Salitre Mágico.

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Uno de los componentes desarrollados en Colombia fue el sistema de control de la montaña rusa. Ingenieros nacionales estuvieron a cargo del diseño y la construcción, desde cero, de esta tecnología, cuya función es coordinar los distintos sistemas involucrados en la operación de la atracción.

El parque también resaltó el trabajo de sus Técnicos Máster, profesionales que pueden requerir hasta cuatro años de experiencia, formación especializada y certificaciones progresivas para alcanzar este nivel de preparación técnica.

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¿Cómo fueron las pruebas de la nueva ‘megamontaña’ rusa Rallus?

Antes de su apertura al público, Rallus fue sometida a cerca de 600 ciclos de prueba, tanto con carga como sin ella. Este proceso permitió verificar el funcionamiento de los diferentes componentes y sistemas involucrados en la operación de la atracción.

El proyecto también incluyó la instalación de una infraestructura eléctrica diseñada específicamente para Rallus, con un sistema orientado a optimizar el consumo de energía durante su funcionamiento.

De acuerdo con Diego Andrés Rodríguez Pulido, gerente de Proyectos y Montaje de Salitre Mágico, el desarrollo de la atracción requirió más de cinco meses de planeación detallada. Este proceso contempló aspectos relacionados con el montaje, la ingeniería, las pruebas técnicas y los estándares de seguridad necesarios para una atracción destinada al público.

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