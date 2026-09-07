Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Si usted reside en Ibagué y se encuentra en la búsqueda de oportunidades laborales, esta semana podrá participar en una jornada que reunirá una amplia variedad de ofertas de empleo. El Festival del Camello se llevará a cabo el próximo miércoles 9 de septiembre en la comuna 11 de la ciudad, específicamente en el parque principal del barrio Las Ferias. De acuerdo con la información proporcionada, el evento ofrecerá más de 100 vacantes y permitirá la participación tanto de personas con experiencia como de quienes apenas están comenzando su vida laboral.

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La cita será desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, un horario extenso que busca facilitar la llegada de todos los interesados. Entre los puestos que se podrán encontrar durante la jornada destacan los relacionados con el comercio y el sector salud, en perfiles que incluyen cuidadores, terapeutas y fonoaudiólogos. Otros cargos también estarán disponibles, pero deberán ser consultados directamente en el marco del evento, lo que invita a los asistentes a explorar diversas posibilidades según su perfil y aspiraciones.

Una de las características que diferencia a este encuentro es su apertura a recibir hojas de vida tanto de personas con experiencia laboral comprobada como de quienes aún no cuentan con ella. El propósito es fortalecer la inclusión y brindar posibilidades a quienes, por distintas circunstancias, no han logrado vincularse al mercado de trabajo. Por ello, la recomendación principal es acudir con la hoja de vida actualizada y aprovechar el espacio para dialogar directamente con las empresas y agencias presentes sobre las vacantes vigentes.

En el Festival del Camello también participarán las agencias del Servicio Público de Empleo, encargadas de orientar a los ciudadanos sobre las diferentes alternativas de inserción laboral. Sumado a esto, la jornada ofrecerá información y asesoría sobre otros servicios y programas mediante la presencia de entidades como el Ministerio del Trabajo, Prosperidad Social —a través del programa Renta Joven— y Colpensiones. Así, quienes se acerquen podrán resolver inquietudes y conocer las opciones de apoyo que existen actualmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde será el Festival del Camello en Ibagué?

El Festival del Camello se realizará el miércoles 9 de septiembre en el parque principal del barrio Las Ferias, comuna 11 de Ibagué, desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde. Este evento concentrará diferentes oportunidades laborales y servicios en un mismo lugar.

¿Qué vacantes y servicios estarán disponibles en el Festival del Camello?

Durante la jornada, se ofrecerán más de 100 vacantes en áreas como comercio y salud, incluyendo perfiles como cuidadores, terapeutas y fonoaudiólogos. Además, habrá asesoría por parte de agencias del Servicio Público de Empleo y entidades como el Ministerio del Trabajo, Prosperidad Social con el programa Renta Joven y Colpensiones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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