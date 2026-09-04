El tradicional sector comercial de San Victorino, en el centro de Bogotá, atraviesa una de sus situaciones más complejas de los últimos años. Los comerciantes aseguran que las ventas al por mayor se han desplomado entre 40 % y 50 %, una caída que ya golpea a empresarios, distribuidores y trabajadores que dependen de esta zona de la capital.

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San Victorino es uno de los principales centros de comercio de ropa y mercancías de Bogotá. El sector está conformado por 54 centros comerciales distribuidos en 17 manzanas y recibe cerca de 90.000 visitantes diariamente, por lo que su actividad tiene un peso importante para la economía del centro de la ciudad.

Sin embargo, los empresarios aseguran que el movimiento comercial ya no es el mismo. La reducción de pedidos por parte de los compradores mayoristas está afectando directamente a los distribuidores y, detrás de ellos, a toda una cadena que involucra talleres familiares, fabricantes, transportadores y otros negocios.

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Uno de los principales cambios en los hábitos de consumo estaría relacionado con el crecimiento de plataformas internacionales de bajo costo como Shein y Temu, que permiten a los consumidores adquirir directamente desde internet prendas y diferentes tipos de productos importados.

A esto se suma la competencia del comercio informal en las calles del centro de Bogotá. Para los comerciantes tradicionales, ambos fenómenos han reducido el número de pedidos y dificultan mantener los niveles de ventas necesarios para sostener sus negocios.

El problema no solo representa menores ingresos para los propietarios de los establecimientos. De acuerdo con el reporte de El Tiempo, cerca de 23.800 empleos directos e indirectos estarían amenazados por la situación que atraviesa este sector comercial.

La cifra preocupa especialmente porque detrás de esos puestos de trabajo hay familias y pequeños empresarios que durante años han construido sus negocios alrededor de la actividad de San Victorino.

Empresarios enfrentan un panorama cada vez más complicado

Los comerciantes tradicionales también deben enfrentar el aumento de costos y una transformación en la manera en que los consumidores compran. La posibilidad de adquirir productos extranjeros a través de plataformas digitales está modificando un modelo comercial que durante décadas tuvo en San Victorino uno de sus principales puntos de distribución.

La disminución de las ventas mayoristas termina afectando a otros eslabones de la cadena. Los talleres que confeccionan prendas para los comerciantes reciben menos pedidos, mientras que distribuidores y trabajadores dependen de un volumen de negocio que, según los empresarios, ya no está garantizado.

El temor entre los comerciantes es que la tendencia se mantenga y termine haciendo insostenible la operación de algunos negocios. Por ahora, San Victorino enfrenta el reto de adaptarse a un mercado en el que el precio, las compras por internet y los productos importados están cambiando las reglas del comercio.

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La situación pone nuevamente sobre la mesa la discusión sobre el futuro de los pequeños y medianos empresarios frente al crecimiento del comercio electrónico y la competencia de productos importados de muy bajo costo.

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