Las ventas en San Victorino atraviesan uno de sus momentos más complejos en los últimos años, con una caída que, según comerciantes, oscila entre el 25 % y el 40 %, golpeando sobre todo a mayoristas y madrugones, como explicó en Pulzo Yansen Estupiñán, miembro de Asosanvictorino.

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Estupiñán aseguró que el inicio de año ha sido particularmente difícil y que incluso enero se perfila como uno de los peores meses de la última década, especialmente para el sector textil.

El panorama no solo responde a factores internos, sino a un cambio fuerte en el comportamiento del consumidor, impulsado por plataformas digitales internacionales como Shein y Temu, que hoy capturan buena parte de la demanda. Estupiñán señaló que estas aplicaciones han ganado terreno gracias a estrategias agresivas de publicidad y precios competitivos, lo que ha dejado en desventaja a los negocios tradicionales del centro de Bogotá.

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A esto se suma una autocrítica dentro del sector: fallas en la atención al cliente, poca respuesta en canales digitales y precios que, en algunos casos, han superado los de otros puntos de la ciudad. El vocero reconoció que estas debilidades han afectado la percepción del público y han llevado a que compradores opten por otras zonas o por el comercio en línea.

En respuesta, los comerciantes han empezado a moverse hacia estrategias digitales, apoyándose en modelos como el ‘dropshipping’ para ampliar su alcance sin depender exclusivamente del tráfico físico.

“Son personas que se encargan de vender su producto, de comercializarlo y tienen el paquete completo de envío y entrega directamente hasta los clientes finales como lo están haciendo ellos [Temu y Shein]. Lo estamos fortaleciendo y gran parte de la campaña que lanzamos nosotros es para eso”, afirmó Estúpiñan.

Al mismo tiempo, comentó que desde Asosanvictorino se está promoviendo una estrategia para generar conciencia en el consumidor acerca de la afectación que se está produciendo en la generación de empleo y cómo varias micro empresas familiares, están recurriendo a otras actividades fuera del comercio como la construcción.

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Pese a las dificultades, el sector mantiene expectativas de recuperación a través de éstas, que buscan cambiar la percepción sobre precios y fortalecer la competitividad. Yansen Estupiñán insistió en que muchos productos en San Victorino tienen valores iguales o incluso más bajos que en plataformas digitales, pero que la clave está en comunicarlo mejor y recuperar la confianza del consumidor.

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