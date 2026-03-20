La llegada de plataformas como Temu y Shein está transformando de manera acelerada el comercio de ropa en Colombia, golpeando especialmente a los comerciantes tradicionales de zonas como San Victorino, en Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Temu provoca cambios en Colombia: lanzan mensaje para los que están comprando allí)

Aunque muchos vendedores aseguran que estas aplicaciones no son una competencia directa, reconocen que sí han cambiado el comportamiento de los consumidores, obligándolos a reinventarse para no perder clientes.

El impacto más fuerte no se está viendo únicamente en las ventas al detal, sino en el modelo tradicional de distribución. Durante años, comerciantes de distintas regiones del país viajaban a Bogotá para abastecerse de mercancía en San Victorino y luego revenderla en sus ciudades. Sin embargo, ese esquema está perdiendo fuerza.

Lee También

Yansen Estupiñán, líder del sector y vocero del centro comercial Neos, explicó en Portafolio que ahora muchos de esos compradores han dejado de viajar porque sus clientes están adquiriendo productos directamente en plataformas digitales.

“Hoy muchos de ellos ya no están viniendo porque sus clientes finales están siendo atendidos directamente por plataformas digitales”, señaló en el citado medio.

Este cambio ha generado un impacto en toda la cadena productiva. Según el sector, la comercialización de prendas al por mayor ha caído más de un 35%, afectando no solo a los comerciantes, sino también a confeccionistas, talleres familiares y pequeñas empresas.

“Si el mayorista no compra, nosotros no producimos. Y si no producimos, se afecta toda la cadena”, explicó Estupiñán en el rotativo.

El fenómeno ha dejado a muchos distribuidores regionales sin mercado, obligándolos incluso a cambiar de actividad económica ante la falta de compradores.

Lee También

San Victorino: problemas para comerciantes de ropa

Uno de los puntos más críticos para los comerciantes es lo que consideran una competencia en condiciones desiguales. Mientras los negocios formales deben cumplir con impuestos como IVA, renta e ICA, las plataformas digitales logran llegar al consumidor final sin asumir las mismas cargas, lo que les permite ofrecer precios más bajos.

Además, su fuerte inversión en publicidad les ha permitido penetrar incluso en municipios pequeños, rompiendo la lógica tradicional del comercio.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.