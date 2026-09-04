Por: Noticiero 90 minutos

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El dólar estadounidense tiene un papel fundamental en la economía de Colombia. Aunque el país cuenta con su propia moneda, el peso colombiano, una considerable parte de las operaciones de comercio internacional, la llegada de inversión extranjera y las transacciones financieras están directamente ligadas al comportamiento del dólar. Por eso, cualquier variación en su precio se refleja de inmediato en las empresas, en los bolsillos de los ciudadanos y en la salud de las finanzas públicas, según información difundida por 90 Minutos.

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Colombia exporta productos clave para su economía, como petróleo, café, flores, banano y carbón. Todos estos artículos se negocian en dólares dentro de los mercados globales. De acuerdo con 90 Minutos, cuando el dólar sube en comparación con el peso colombiano, los exportadores reciben más pesos por cada dólar que ingresa al país. Este efecto favorece a quienes venden al exterior. Sin embargo, la otra cara de la moneda aparece con las importaciones: gran parte de la maquinaria, tecnología, vehículos, medicamentos y diversos insumos industriales que compra Colombia en el extranjero se pagan en dólares. Así que, si el precio de la moneda estadounidense aumenta, esos bienes se encarecen para el comprador local.

Esta dinámica repercute directamente en el costo de vida de los ciudadanos. Cuando los productos importados suben de precio porque el dólar está alto, según lo informa 90 Minutos, muchos empresarios trasladan esos incrementos a los consumidores. Artículos como electrodomésticos, celulares, computadores, repuestos para vehículos y algunos alimentos —que dependen de insumos que no se fabrican en el país— suelen volverse más costosos. Asimismo, los colombianos que planifican viajes internacionales sienten el impacto en sus planes debido a que el turismo y los servicios también se cotizan en dólares.

El dólar, además, actúa como un termómetro para los inversionistas nacionales e internacionales. Una tasa de cambio estable suele asociarse, según 90 Minutos, con la confianza en la economía nacional, mientras que las fluctuaciones pronunciadas pueden generar preocupación e incertidumbre. Por ello, el seguimiento diario al precio del dólar se ha convertido en parte de la cotidianidad informativa del país. Según el último reporte citado por 90 Minutos, este viernes la tasa oficial es de 3.141,36 pesos colombianos por cada dólar estadounidense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la subida del dólar a los precios de los productos en Colombia?

La subida del dólar encarece los productos importados, ya que estos deben pagarse en moneda extranjera. De acuerdo con la información de 90 Minutos, los incrementos suelen trasladarse a los consumidores finales, lo que se evidencia en mayores precios de artículos como electrodomésticos, tecnología, repuestos y alimentos que utilizan insumos importados.

¿Por qué el precio del dólar es tan importante para la economía de Colombia?

El precio del dólar es clave en la economía colombiana porque muchas exportaciones e importaciones del país se negocian en esa moneda. Además, según datos de 90 Minutos, la estabilidad o variación de la tasa de cambio afecta la confianza de los inversionistas y repercute en el costo de bienes y servicios para empresas y ciudadanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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