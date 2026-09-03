Por: Noticiero 90 minutos

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Si usted necesita solicitar una copia del registro civil, debe saber que la Registraduría Nacional del Estado Civil permite gestionar duplicados de los registros de nacimiento, matrimonio o defunción. Este trámite es esencial para acreditar hechos que tienen relación directa con el estado civil de las personas. Según información publicada por 90minutos.co, el trámite se puede hacer ya sea en la misma oficina donde se realizó la inscripción original del documento o en cualquier registraduría autorizada del país. Además, existen oficinas especiales en algunas ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira y Santa Marta, a las que usted puede acudir de acuerdo con su residencia.

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En el caso de personas que residen fuera de Colombia, el proceso debe adelantarse a través del consulado correspondiente. Es importante saber que para encontrar el registro solicitado, la Registraduría exige suministrar los nombres y apellidos completos del solicitante, así como los datos de inscripción asociada al documento. Entre la información clave que debe entregar se cuentan el número de tomo, folio, serial y la fecha de inscripción del registro civil requerido. Sin estos datos, la búsqueda puede verse obstaculizada.

Respecto al valor del trámite, la Registraduría indica que debe consultarse la tarifa vigente en su sitio web, pues esta puede cambiar y debe pagarse mediante las entidades bancarias autorizadas. Si el trámite se efectúa desde el exterior, el pago debe realizarse en el consulado correspondiente. La copia solicitada se expide tras acreditar el pago de estos derechos.

No obstante, existen ciertas restricciones para obtener copias del registro civil. Cuando el documento contiene información reservada, la entrega del duplicado se limita únicamente al titular, a los causahabientes, representantes legales o entidades públicas y administrativas dentro de sus funciones, por orden judicial o a terceros expresamente autorizados por el titular o la ley. Esto sucede en casos que involucran datos sensibles como procesos de adopción, cambio de género o inscripción de personas intersexuales. Además, si el registro civil está archivado bajo el sistema de tomo y folio, solo podrá ser consultado en la oficina donde fue originalmente inscrito.

En cualquier caso, se recomienda verificar con anticipación cuál es la oficina autorizada para recibir la solicitud y consultar la tarifa actual en la página de la Registraduría antes de iniciar el trámite. Así, usted podrá evitar desplazamientos innecesarios y preparar correctamente los documentos requeridos.

¿Qué datos necesito para solicitar una copia de mi registro civil en Colombia?

La Registraduría solicita nombres y apellidos completos del titular, así como el número de tomo, folio, serial del registro y la fecha de inscripción. Sin estos datos, no será posible ubicar el documento en los archivos y finalizar la solicitud.

¿Quiénes pueden solicitar copia de registros civiles con información reservada?

En casos donde el registro incluye datos sensibles, como adopción o cambio de género, solo el titular, sus causahabientes, representantes legales, autoridades competentes o terceros autorizados pueden pedir la copia, según las directrices de la Registraduría.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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