El presidente Abelardo de la Espriella publicó un video con imágenes de la captura de dos presuntos cabecillas del ‘Tren de Aragua’ durante una operación adelantada por la Policía Nacional en Manizales.

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Las grabaciones fueron difundidas por el mandatario colombiano junto con un mensaje en el que calificó el procedimiento como un “golpe estratégico” contra la organización criminal transnacional.

Según informó De la Espriella, el operativo fue denominado Operación Titán y estuvo a cargo de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y el Gaula Élite. Durante el procedimiento fueron detenidos Richard José Espinal Quintero, conocido como alias ‘El Coti’, y Henderzon Adrián Villarroel Luque, alias ‘El Patón’.

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Video mostró operativo contra presuntos cabecillas del ‘Tren de Aragua’

En las imágenes compartidas por Abelardo de la Espriella se observa parte del operativo desplegado por las autoridades para concretar las capturas de los dos hombres señalados de tener posiciones importantes dentro del ‘Tren de Aragua’.

El presidente colombiano acompañó el video con detalles sobre los antecedentes y las actividades que, según indicó, les atribuyen a los capturados.

¡Golpe estratégico al Tren de Aragua en Colombia! Hoy, en Manizales, nuestra Policía Nacional, a través de la DIPOL y el GAULA-ÉLITE, capturó en la Operación TITÁN a dos importantes cabecillas de esta organización terrorista transnacional. Cayó Richard José Espinal Quintero,… pic.twitter.com/pMv0oOlSdD — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 3, 2026

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Sobre alias ‘El Coti’, De la Espriella afirmó que sería el cuarto cabecilla de la organización en Colombia y que funcionaba como enlace para actividades de narcotráfico en la Costa Caribe y el Eje Cafetero.

El mandatario también aseguró que el hombre estaba incluido en la lista OFAC de Estados Unidos y era buscado desde 2023 mediante una Notificación Roja de Interpol.

De acuerdo con el presidente, alias ‘El Coti’ mantenía presuntas alianzas criminales relacionadas con el tráfico de cocaína y material bélico.

Las autoridades deberán establecer dentro de los respectivos procesos judiciales la responsabilidad de los detenidos por los hechos que les son atribuidos.

Según la información divulgada por De la Espriella, el ‘Patón’ sería uno de los responsables del tráfico de armas del ‘Tren de Aragua’ en Colombia. El presidente también señaló que este criminal coordinaba actividades logísticas relacionadas con el supuesto envío de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

La publicación del video buscó destacar el alcance de la operación ‘Titán’ y el trabajo adelantado por unidades especializadas de la Policía Nacional en Manizales.

Abelardo de la Espriella cerró su mensaje con una advertencia dirigida al ‘Tren de Aragua’ y aseguró que su Gobierno no permitirá que Colombia sea utilizada como un punto para la expansión de esa organización.

“El ‘Tren de Aragua’ no va a convertir a Colombia en plataforma para su expansión criminal… Aquí no tendrán santuario”, afirmó el mandatario colombiano.

De la Espriella sostuvo que las autoridades continuarán buscando a los cabecillas, las armas, las rutas, las finanzas y las alianzas de la estructura criminal.

El video de las capturas se suma así a los anuncios hechos por el Gobierno sobre la ofensiva contra organizaciones criminales transnacionales. Las capturas y los señalamientos expuestos por el mandatario deberán seguir el curso correspondiente ante las autoridades judiciales, que serán las encargadas de definir la situación jurídica de los detenidos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.