Por: EL PILON SA

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene la alerta por las actuales condiciones climáticas que afectan a diversas regiones en Colombia. Según lo informó el Ideam, se esperan nuevas lluvias durante la noche del jueves 3 de septiembre, algunas de ellas intensas y acompañadas de descargas eléctricas. Particularmente, el departamento del Cesar es una de las zonas que, de acuerdo con el pronóstico oficial, podrían enfrentar episodios críticos, aunque la advertencia se extiende a otros departamentos debido al tránsito de una onda tropical sobre el territorio nacional.

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La autoridad meteorológica había alertado previamente que este fenómeno tropical incrementaría la humedad, la nubosidad y la probabilidad de lluvias en varias partes del país. De acuerdo con el Ideam, en las horas recientes ya se presentaron precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas en regiones como Caribe, Pacífico, Andina, Orinoquía y Amazonía. Entre los departamentos que han enfrentado estas condiciones figuran Magdalena, Bolívar, Sucre, Antioquia, Santander, Chocó, Risaralda, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés y Amazonas.

Para la noche del 3 de septiembre, el Ideam recomendó mantener especial precaución en Magdalena, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Chocó, Risaralda, Cauca y Vichada, además del Cesar, por el aumento en la probabilidad de lluvias intensas y actividad eléctrica. Al mismo tiempo, se prevé tiempo seco en buena parte del centro y sur de la región Andina, así como en el norte del Caribe y algunas zonas de la Orinoquía y Amazonía.

Frente a esta situación, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) instó a los productores a actuar con prevención y aprovechar la temporada de lluvias para recolectar y conservar agua en reservorios y tanques. Esto, con el fin de tener reservas hídricas durante los periodos siguientes en los que puedan disminuir las precipitaciones. Además, Fedegán advirtió sobre el riesgo que suponen las tormentas eléctricas para el ganado, recomendando resguardar a los animales y evitar que permanezcan en zonas descubiertas, dadas las descargas eléctricas que pueden ocasionar la muerte de los ejemplares. Estas recomendaciones buscan minimizar las afectaciones para el sector ganadero en medio de la dinámica climática cambiante reportada por el Ideam.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Ideam mantiene la alerta en el Cesar y otras regiones por lluvias y tormentas eléctricas?

El Ideam mantiene la alerta especialmente por el tránsito de una onda tropical, la cual ha incrementado la humedad y la posibilidad de lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas en el Cesar y otras regiones. Según el pronóstico, estas condiciones climáticas elevan el riesgo tanto para la población como para actividades productivas, como la ganadería.

¿Qué acciones recomienda Fedegán a los ganaderos ante el riesgo de tormentas eléctricas?

Fedegán sugiere a los ganaderos recolectar y almacenar agua durante las lluvias, usando reservorios y tanques, para asegurar el recurso en periodos secos. También recomienda resguardar el ganado y evitar que permanezca en zonas expuestas durante tormentas eléctricas, para prevenir accidentes y la pérdida de animales por descargas eléctricas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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