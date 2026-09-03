Por: EL PILON SA

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Energua, la empresa recientemente designada para prestar el servicio de energía eléctrica en Valledupar y el departamento del Cesar, ha anunciado la primera serie de trabajos de mantenimiento, modernización y optimización de la infraestructura eléctrica. Estas acciones, que requieren cortes programados de energía, están previstas entre el lunes 7 y el domingo 13 de septiembre en varias zonas urbanas y rurales del Cesar.

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De acuerdo con el comunicado oficial de la compañía, el lunes 7 de septiembre se llevará a cabo uno de los cortes más extensos en Valledupar, específicamente a través del circuito Valledupar 5. El equipo técnico de Energua ejecutará labores de reposición de apoyos eléctricos desde las 8:45 a. m. hasta las 4:50 p. m., por lo que la interrupción del servicio tendrá una duración cercana a ocho horas. Las áreas directamente afectadas comprenden la carrera 20B entre calles 18B y 20B, en el barrio Casimiro Maestre, y la calle 18B con carrera 30A, en el barrio Manantial. Tanto los residentes como los establecimientos comerciales ubicados en estos sectores deberán anticipar este corte y adoptar las precauciones pertinentes durante las horas asignadas.

Las labores de mejora también impactarán diversos municipios y corregimientos del Cesar. En el circuito Cerro Los Santos, sectores rurales de Astrea experimentarán suspensiones del servicio desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., mientras que, en el corregimiento de La Loma —bajo la jurisdicción de El Paso— se realizarán adecuaciones, reposiciones de postes y ajustes en la red eléctrica en distintos horarios. En los sectores urbanos y rurales de Chiriguaná y Curumaní, así como zonas rurales de Chimichagua, los trabajos incluirán instalación de apoyos y poda técnica entre las 7:25 a. m. y las 3:35 p. m. Además, en Ariguaní, Magdalena, se efectuarán labores similares entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m.

Según Energua, todas estas actividades forman parte integral de su plan estratégico para reforzar la infraestructura eléctrica y garantizar una prestación del servicio más segura, eficiente y confiable para los usuarios. La empresa recomendó a la población revisitar los horarios detallados y tomar las medidas necesarias durante los cortes para minimizar inconvenientes. Cabe recordar que Energua asumió la operación del servicio eléctrico en Valledupar y otros municipios desde el 1 de septiembre de 2026, reemplazando a Afinia y ampliando su cobertura a municipios del Magdalena y sur de Bolívar, con el compromiso de elevar los estándares de calidad en el suministro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las fechas y sectores programados para los cortes de energía por parte de Energua en Valledupar?

La programación de cortes inicia el lunes 7 de septiembre y se extiende hasta el domingo 13 del mismo mes. El corte más prolongado ocurre en la capital del Cesar el lunes 7, afectando sectores urbanos como Casimiro Maestre y Manantial. Además, se reportan trabajos y suspensiones en localidades como Astrea, El Paso, Chiriguaná, Curumaní, Chimichagua y Ariguaní, Magdalena, según lo comunicado por Energua.

¿Por qué Energua programa interrupciones del servicio eléctrico en el Cesar y otros municipios?

De acuerdo con la empresa, las interrupciones son necesarias para realizar labores de reposición, modernización y mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Estas acciones permiten fortalecer la red, brindar mayor seguridad y mejorar la confiabilidad y eficiencia del servicio eléctrico para los usuarios de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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