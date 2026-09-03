Por: EL PILON SA

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El pago correspondiente al séptimo ciclo del programa Colombia Mayor en el departamento del Cesar sigue adelante este jueves 3 de septiembre. De acuerdo con la información entregada, la organización del proceso utiliza el sistema de pico y cédula, el cual determina la fecha en la que los adultos mayores pueden acercarse a los puntos de pago para reclamar el subsidio. En esta jornada, se atiende exclusivamente a las personas cuya cédula finaliza en los números 3 y 4, con el objetivo de dispersar la asistencia y prevenir aglomeraciones, según indicó la administración local.

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En Valledupar, aproximadamente 24.000 adultos mayores son beneficiarios de Colombia Mayor. Las autoridades municipales han enfatizado que, en esta ocasión, se elimina la modalidad de jornadas masivas de pago. Así, los beneficiarios deben acudir de forma individual en la fecha que corresponde con el último dígito de su documento, una decisión que busca proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos de edad avanzada.

El subsidio dispuesto en este ciclo varía según la edad del beneficiario. Aquellos menores de 80 años reciben una suma de 80.000 pesos, mientras que quienes ya han cumplido 80 años acceden a un monto mayor, equivalente a 225.000 pesos, de acuerdo con lo confirmado por Prosperidad Social. Para que la entrega se realice de manera ordenada y segura, los adultos mayores pueden acudir personalmente a los puntos habilitados de la red SuperGIROS, o si lo requieren, pueden acudir con acompañamiento de un familiar o cuidador para gestionar el cobro.

Este séptimo ciclo de Colombia Mayor continuará en los próximos días con los demás números de cédula, por lo que se recomienda a los beneficiarios estar atentos al cronograma y verificar el punto específico de SuperGIROS al que deben presentarse. Cumplir con la programación y acudir en la fecha señalada es fundamental, ya que así se busca garantizar una distribución fluida y eficiente de los recursos destinados a adultos mayores tanto en el Cesar como en Valledupar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el sistema de pico y cédula para el pago del subsidio Colombia Mayor en el Cesar?

El sistema de pico y cédula asigna días específicos para que las personas, de acuerdo con el último número de su cédula, puedan acudir a los puntos de pago y reclamar el subsidio. De esta manera, se escalona la asistencia y se evita la concentración de beneficiarios en un mismo día, facilitando así una entrega controlada y segura del incentivo en el Cesar.

¿Cuál es el monto del subsidio de Colombia Mayor en este séptimo ciclo de pagos?

Durante el séptimo ciclo de pagos, el subsidio varía según la edad del beneficiario: las personas menores de 80 años reciben 80.000 pesos y quienes tienen 80 años o más reciben 225.000 pesos, tal como fue establecido por Prosperidad Social para esta jornada en el Cesar y Valledupar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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