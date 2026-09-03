Un año después del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, su esposa, María Claudia Tarazona, reveló en entrevista con Noticias Caracol que posee pruebas de amenazas que existían antes del atentado que acabó con la vida del excandidato presidencial, y que siente temor de entregarlas a la Fiscalía. La declaración abre un capítulo nuevo y perturbador en una investigación que el país sigue con atención.

Sigue a PULZO en Discover

Tarazona, quien se ha convertido en figura de valentía y resiliencia tras la muerte de su esposo, también libra una batalla jurídica para que se reconozcan las fallas en el esquema de protección de Uribe Turbay. De acuerdo con la información compartida en el programa, ya existen investigaciones abiertas en la Fiscalía sobre ese punto específico, y la Corte Constitucional ordenó que la Unidad Nacional de Protección, UNP, le ofrezca excusas formales a ella y a su familia.

Sobre el proceso de duelo, Tarazona fue enfática al describir la dureza de este primer año sin su esposo: “La verdad es que el primer año, como lo he dicho en varias ocasiones, es sobrevivir a la muerte de Miguel. Es también combatir la muerte que lo rodea a uno mismo y la tristeza, el dolor, la ausencia, la dificultad que implica rehacer una vida después de una tragedia tan horrible y tan dolorosa como fue la partida de Miguel”, afirmó.

La viuda también explicó la manera en que ha logrado sostenerse emocionalmente: “Yo he tratado de darle un propósito a todo esto, encontrarle un sentido para poder seguir adelante”, señaló en el espacio matutino del canal.

Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado el 7 de junio del año pasado, en el occidente de Bogotá, cuando ejercía como precandidato presidencial. Tras semanas de lucha en la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, falleció a causa de las heridas recibidas, convirtiendo su nombre en símbolo de la violencia que atraviesa Colombia.

¿Qué ordenó la Corte Constitucional a la UNP por el caso de Miguel Uribe Turbay?

La Corte Constitucional emitió una decisión en la que exigió a la Unidad Nacional de Protección ofrecer disculpas formales a María Claudia Tarazona y a la familia de Miguel Uribe Turbay. Esa resolución se da en el marco de la denuncia por las presuntas fallas en el esquema de seguridad que debía proteger al excandidato presidencial antes del atentado.

¿Por qué teme la viuda de Miguel Uribe Turbay entregar pruebas a la Fiscalía?

Aunque Tarazona no detalló públicamente la naturaleza exacta de su temor, el hecho de que una víctima directa sienta desconfianza para entregar evidencias a los entes investigadores evidencia la magnitud del clima de inseguridad que rodea el caso. La situación pone en entredicho la capacidad del Estado para garantizar la protección de quienes colaboran con la justicia en crímenes de alto impacto.

“En mi celular tengo hoy información sobre amenazas que llegaron reales y puntuales hacia Miguel; sucedieron antes del atentado. […] Me da miedo que se filtre”, dijo.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.