Nuevos detalles del expediente por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay revelaron la identidad de uno de los jóvenes que habría tenido información sobre la estructura criminal detrás del atentado contra el senador y precandidato presidencial. Se trata de Eduardo Jesús Moreno Medina, conocido con el alias de ‘Churco’, quien era menor de edad cuando entregó su primera declaración a las autoridades y que recientemente cumplió 18 años.

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De acuerdo con documentos e informes periciales conocidos por El Colombiano, ‘Churco’ es oriundo de Falcón, Venezuela, y el pasado 12 de mayo cumplió la mayoría de edad.

Su testimonio comenzó el 23 de julio de 2025 en el Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá. La diligencia tuvo que ser suspendida unas horas después porque el joven habría entregado información que podía comprometerlo penalmente. Por esa razón, las autoridades garantizaron sus derechos y le asignaron un defensor.

La entrevista continuó el 24 de julio. Ese mismo día quedó registrada formalmente su entrega voluntaria. Sin embargo, ‘Churco’ permaneció bajo custodia solamente hasta el 25 de julio, cuando logró escapar de los funcionarios que lo vigilaban en una estación de Policía de Bogotá.

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Antes de su fuga, el joven entregó información que ahora hace parte de una de las líneas más sensibles de la investigación.

Según su declaración, Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’, condenado a 26 años y 3 meses de prisión por su participación en el magnicidio, habría contado con información proveniente de personas cercanas al senador.

‘Churco’ aseguró que la organización conocía detalles como la residencia de Miguel Uribe, el vehículo Toyota TXL blanco y gris en el que se movilizaba y algunas de las rutas que utilizaba.

Pero uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue la supuesta existencia de escoltas que estarían “de parte” de la organización criminal.

El joven aseguró que uno de esos contactos aparecía registrado en el teléfono de ‘Chipi’ como “Escolta del senador” o “Escolta senador”. Según su relato, a finales de mayo de 2025 se encontraba junto al cabecilla en un taller de motocicletas en Engativá cuando presenció una llamada de WhatsApp a ese número.

La conversación habría durado menos de tres segundos. Una voz masculina respondió: “hay manifestaciones” y posteriormente terminó la comunicación.

Para los investigadores, ahora resulta fundamental establecer quién estaba detrás de ese número y si la información entregada podía proceder de alguien con acceso directo a la agenda o al esquema de seguridad del senador.

El expediente también contiene otros elementos relacionados con el seguimiento que habría realizado la organización. En el teléfono entregado por ‘Churco’ fue encontrada una fotografía de Miguel Uribe tomada durante un evento público. El archivo aparece fechado el 29 de mayo de 2025, pocos días antes del atentado.

Además, los investigadores reconstruyeron movimientos de teléfonos asociados con integrantes de la estructura. Uno de ellos, atribuido a Simeón Pérez Marroquín, alias ‘La Firma’ o ‘El Viejo’, registró actividad en el sector de Bosa el 30 de marzo de 2025, cuando Miguel Uribe participaba en una actividad política.

(Vea también: Definidos los años que estará internado el menor que le disparó a Miguel Uribe; no es lo que se creía)

La declaración de ‘Churco’ también permitió conocer que la organización habría contemplado diferentes escenarios para atacar al senador. Incluso habría considerado utilizar un corredor cercano a su vivienda por donde debía caminar después de algunas actividades.

Uno de los planes se intentó ejecutar el 3 de junio de 2025, cuatro días antes del atentado. Según el expediente, la estructura habría intentado atacar la camioneta del senador con un artefacto explosivo, pero el plan fue abortado.

Después, el grupo cambió de estrategia y recurrió a un sicario de 15 años, identificado con las iniciales JCSR y el alias de ‘Tianz’, a quien le habrían ofrecido 20 millones de pesos para cometer el asesinato.

Tras declarar ante las autoridades, ‘Churco’ habría quedado convertido en un potencial testigo incómodo para la organización. El expediente señala que algunos integrantes incluso habrían planeado trasladarlo a Caquetá para asesinarlo, una práctica que dentro de la estructura denominaban “sacar la basura”.

La investigación deberá determinar qué información conocía realmente el joven, qué papel tuvo dentro de la organización y, especialmente, si sus declaraciones sobre una posible infiltración del esquema de seguridad pueden ser corroboradas con otras pruebas.

Por ahora, su testimonio constituye una de las piezas que los investigadores buscan contrastar con registros telefónicos, fotografías, movimientos de antenas y demás elementos obtenidos durante la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.