Un informe reservado del Ejército y publicado por Semana dejó al descubierto una serie de denuncias que comprometen la disciplina y el comportamiento de algunos uniformados del Batallón Tenerife, en Neiva, Huila. Según los testimonios recopilados por la propia institución, dentro y fuera de las instalaciones militares se habrían presentado fiestas, consumo de licor, relaciones entre superiores y subalternas, presuntos casos de acoso y otras conductas que terminaron poniendo en entredicho el comportamiento de los integrantes de la unidad.

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Los hechos fueron documentados en la misión de trabajo reservada n.º 02/2025, un informe de 16 páginas elaborado después de que varias mujeres uniformadas entregaran testimonios sobre lo que, según ellas, estaba ocurriendo en el batallón.

Una de las declaraciones describe un ambiente de fiestas frecuentes entre oficiales, suboficiales y soldados. “El coronel mantenía tomando con los cuadros y soldados del batallón en la casa de él o en lugares públicos, en oficinas y eventos”, relató una cabo tercero.

La situación habría llegado a tal punto que el Ejército terminó restringiendo la venta de bebidas alcohólicas dentro de la instalación. El documento señala que el comandante de ese momento había “encauzado la disciplina prohibiendo la venta de licor en el minimarket”.

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Pero los testimonios fueron más allá. Una de las uniformadas aseguró que algunas soldados mantenían relaciones con superiores y que incluso eran sacadas de sus alojamientos para encontrarse con ellos.

“A la soldado la sacaban del alojamiento para que se viera con los cuadros y, los fines de semana, salía de permiso, sin boleta, por el hecho de estar con los cuadros”, señaló.

Según la misma declaración, algunas de ellas habrían salido con oficiales a discotecas y hoteles. Otro testimonio habló de un supuesto “catálogo de soldados” utilizado para facilitar encuentros.

“Los cuadros mantenían saliendo con las mujeres soldados y terminaban en fiestas en lugares privados, todos con todos. Antes la soldado manejaba un catálogo de soldado, en donde la soldado era la que manejaba la plata; hoy ese catálogo ya no existe”, se lee en el informe.

El documento también recoge denuncias sobre presunto acoso sexual por parte de oficiales. Una uniformada manifestó que habría recibido comentarios inapropiados, insinuaciones y amenazas, y aseguró que otras compañeras no denunciaban por temor a consecuencias en sus carreras.

Todo esto ocurría mientras el Batallón Tenerife tenía responsabilidades de seguridad en una región afectada por el crecimiento de grupos armados. La unidad pertenece a la Quinta División del Ejército, cuya jurisdicción incluye Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Risaralda y Caldas.

En 2024, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para Neiva y otros municipios del Huila por la presencia de disidencias de las Farc y estructuras de delincuencia común. Para 2025, además, se reportaron restricciones a la movilidad y afectaciones a comunidades en municipios como La Plata.

El Ejército aseguró a SEMANA que, tras conocer los hechos, adoptó actuaciones administrativas, incluidos retiros de personal y acciones disciplinarias, respetando el debido proceso. La institución también confirmó que actualmente existe una investigación disciplinaria relacionada con estos acontecimientos.

El caso deja bajo investigación no solo las conductas individuales denunciadas, sino también las condiciones de disciplina y control que permitieron que estos hechos fueran reportados dentro de una unidad militar con responsabilidades estratégicas de seguridad en el sur del país.

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