Una familia en Medellín pide respuestas después de la muerte de Jhon Jader López Zapata, un joven de 20 años que falleció el pasado lunes 24 de agosto mientras cumplía su turno nocturno en una empresa dedicada a la producción de alimentos derivados del pollo, ubicada en el corregimiento de San Antonio de Prado.

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El caso es investigado por las autoridades, mientras sus familiares cuestionan las condiciones en las que el joven estaba realizando una labor de limpieza y aseguran que no recibieron información oportuna sobre lo ocurrido.

De acuerdo con Yulieth López, hermana de Jhon Jader, el joven llevaba aproximadamente dos meses y medio trabajando en la compañía y habría sido asignado, por segunda vez, a realizar labores de limpieza en una máquina que no hacía parte de sus funciones habituales.

“Él estaba en esa zona que no le correspondía, que no era el área en la que él trabajaba. La máquina estaba en el momento que él la estaba limpiando, no entendemos cómo cayó a ella”, relató la mujer.

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Según su versión, Jhon Jader incluso habría tenido que preguntarle a una compañera cómo funcionaba el equipo. La familiar considera que esto debe ser tenido en cuenta dentro de la investigación para establecer si recibió la capacitación necesaria para desarrollar esa labor.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El reporte preliminar de las autoridades señala que el joven se encontraba trabajando en la zona de escaldado de patas cuando, al parecer, resbaló y cayó al interior de una máquina escaldadora de patas de pollo.

El documento indica que sufrió graves lesiones y quedó atascado en el equipo. Su muerte ocurrió en el lugar.

Aunque inicialmente algunos relatos hicieron referencia a una máquina trituradora, el reporte conocido sobre el caso identifica específicamente el equipo como una máquina escaldadora de patas de pollo. La investigación deberá establecer las circunstancias exactas del accidente.

Uno de los reclamos de la familia tiene que ver con la comunicación posterior a la tragedia. Yulieth aseguró que sus allegados no fueron contactados oportunamente por la compañía.

“Nos enteramos fue porque un familiar que trabaja allá nos llamó y nos contó. Si no es así, esta es la hora que no sabríamos nada de mi hermano”, afirmó.

Empresa respondió por la muerte

La compañía Cárnicos y Alimentos S.A.S., propietaria de la línea Pollos Coa, aseguró que el caso ya se encuentra bajo investigación y que activó los protocolos correspondientes después del accidente.

La empresa señaló que notificó a las autoridades competentes y a su Administradora de Riesgos Laborales, ARL SURA, y manifestó su disposición para colaborar con la investigación técnica.

“Nos encontramos colaborando de manera transparente con los expertos y las entidades encargadas de adelantar la investigación técnica que permita esclarecer las circunstancias que rodearon este doloroso evento”, indicó la compañía.

También aseguró que la seguridad, protección y bienestar de sus trabajadores son una prioridad.

Mientras avanzan las indagaciones, la familia de Jhon Jader pide que se determine si hubo fallas en los protocolos de seguridad, capacitación o condiciones laborales que pudieron contribuir al accidente.

“Era un niño de tan solo 20 años, deja una familia que lo amaba. Hoy es mi hermano, mañana puede ser alguien más”, manifestó Yulieth, quien pidió el acompañamiento del Ministerio del Trabajo y de las autoridades de Medellín.

Sin embargo, a pesar de la respuesta de la empresa ante la situación, la joven asegura que no ha tenido comunicación con la empresa. Por tal razón, ella lideró un plantón el pasado sábado. Este sirvió porque desde la compañía le aseguraron que este lunes se podría reunir con el gerente para responder sus preguntas.

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