Un hallazgo inesperado sorprendió a los trabajadores de un aeropuerto en Malasia. El cuerpo sin vida de una persona, aparentemente un joven de entre 17 y 25 años, fue encontrado dentro del compartimento del tren de aterrizaje de un avión que había llegado a Kuala Lumpur procedente de Tokio, Japón.

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El descubrimiento ocurrió este jueves 27 de agosto en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. La aeronave aterrizó cerca de las 6:30 de la mañana y, aproximadamente 25 minutos después, personal de ingeniería adelantó una inspección rutinaria.

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Durante la revisión, uno de los trabajadores detectó un fuerte olor proveniente del compartimento donde se guarda el tren de aterrizaje. Al abrirlo, encontró el cuerpo y dio aviso inmediato a las autoridades, que acordonaron el área y enviaron equipos forenses para adelantar las primeras investigaciones.

Esto se sabe del cuerpo encontrado en el avión

De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, la persona vestía una prenda blanca, pantalón de jean azul y zapatos deportivos negros. No llevaba documentos que permitieran establecer su identidad y, en una primera inspección, no se observaron lesiones visibles.

Los investigadores estiman que llevaba más de 72 horas muerto cuando fue localizado. Debido al estado de los restos, las autoridades trasladaron el cuerpo para que se le practique una autopsia, procedimiento que permitirá establecer con mayor precisión la causa de la muerte y aportar información para determinar su identidad.

Por ahora, una de las principales preguntas es cómo esta persona consiguió ingresar al compartimento del tren de aterrizaje y en qué momento lo hizo. La hipótesis de que se tratara de alguien que intentó viajar oculto en la aeronave es una de las líneas que deberán ser analizadas, aunque las autoridades todavía no han establecido oficialmente las circunstancias del caso.

Este tipo de situaciones, aunque son poco frecuentes, representan un riesgo conocido en la aviación. Las personas que intentan ocultarse en el tren de aterrizaje de un avión quedan expuestas a condiciones extremas durante el vuelo, por lo que algunos casos terminan con consecuencias fatales.

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La investigación continuará para establecer de dónde provenía la persona, cómo logró acceder a la aeronave y cuáles fueron las circunstancias exactas de su muerte.

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