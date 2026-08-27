Por: France 24

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Estados Unidos e Israel dieron inicio a una intensa guerra el 28 de febrero de 2026, argumentando la necesidad de impedir el desarrollo nuclear iraní. Seis meses después, las graves consecuencias de esta ofensiva, promovida por los líderes Donald Trump y Benjamin Netanyahu, se han reflejado principalmente en la pérdida de al menos 3.400 vidas en territorio iraní, según datos oficiales citados por France 24 en Español. A estas cifras se suman cerca de 4.300 fallecidos en Líbano, más de veinte en Israel y, del lado estadounidense, 17 militares muertos. La continuidad del conflicto afecta directamente la economía global, especialmente por el notable descenso en el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz, una vía marítima esencial para el comercio mundial.

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El asesinato del ayatolá Alí Jameneí y otros altos mandos como Mohamed Pakpur y Aziz Nasirzadeh marcó un punto de quiebra en la estructura política iraní. No obstante, la sucesión fue inmediata: Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo fallecido, asumió el poder el 8 de marzo. Paralelamente, la guerra se ha traducido en desplazamientos masivos. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), más de 3,2 millones de personas en Irán y 860.000 en Líbano se vieron forzadas a abandonar sus hogares; un porcentaje importante, especialmente en Líbano, aún no ha podido regresar.

El conflicto incluye hechos especialmente dramáticos. Ezequiel Kopel, analista citado por France 24 en Español, resalta la represión que sufrió Irán en diciembre de 2025, considerada la mayor contra la ciudadanía en la historia de la República Islámica. Asimismo, el bombardeo a la escuela primaria Shajareh Tayebeh en Minab, que dejó más de 150 víctimas mortales, mayoría niñas, conmocionó a la opinión pública. Aunque el presidente Donald Trump puso en duda la responsabilidad de Estados Unidos, organizaciones humanitarias adjudican el ataque a las fuerzas estadounidenses e israelíes. En el mismo lapso, Jameneí perdió a varios familiares debido a bombardeos directos sobre su residencia.

A nivel internacional, la estrategia proclamada por el presidente Trump —Operación Furia Épica—, marcada por declaraciones contradictorias y varias promesas de reapertura del estrecho de Ormuz, ha generado una profunda crisis de credibilidad, según el analista político Michael Shifter. Las implicancias económicas son evidentes: el cierre del paso marítimo elevó los precios del petróleo y la gasolina, afectando directamente el costo de vida de la población estadounidense, mientras la valoración política del mandatario ha disminuido, anticipándose incluso posibles derrotas electorales para el Partido Republicano.

Actualmente, la guerra parece hundirse en un “stand-by” o parálisis, donde ambas partes creen tener aún capacidades para obtener ventajas, pero el resultado es un perjuicio evidente para ambos: Irán sufre el deterioro de su economía, mientras que la credibilidad internacional de Estados Unidos queda dañada.

¿Cuáles son las cifras de víctimas y desplazados en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán?

De acuerdo con cifras documentadas por France 24 en Español y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), la guerra ha provocado al menos 3.400 muertes en Irán, más de 4.300 en Líbano, al menos 20 en Israel y 17 militares estadounidenses. En materia de desplazamiento, Acnur reporta que más de 3,2 millones de personas han abandonado sus hogares en Irán y 860.000 en Líbano —de estos últimos, aproximadamente 360.000 aún no regresan—, en un contexto de graves afectaciones humanitarias.

¿Qué impacto económico ha tenido el conflicto en el precio del petróleo y la economía de Estados Unidos?

El cierre del estratégico estrecho de Ormuz, consecuencia directa de la ofensiva militar, ha reducido drásticamente el flujo de petróleo y gas natural licuado global, lo que ha elevando los precios internacionales del crudo y, en consecuencia, impactado el costo de la gasolina y otros productos en Estados Unidos. De acuerdo con el analista Michael Shifter, citado por France 24 en Español, el efecto inflacionario de estos incrementos ha deteriorado la popularidad del presidente Donald Trump y afectado directamente a los sectores más dependientes de la energía en la economía estadounidense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.