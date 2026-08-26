El Gobierno de Estados Unidos anunció una pausa temporal en las citas para visas de inmigrante en sus embajadas y consulados alrededor del mundo, una decisión que afectará a quienes adelantan procesos para obtener la residencia permanente en ese país.

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La medida está relacionada con un nuevo proceso de capacitación para los funcionarios consulares, quienes recibirán instrucciones sobre los procedimientos de evaluación que deberán aplicar a los solicitantes, especialmente en lo relacionado con su capacidad económica para mantenerse por cuenta propia.

De acuerdo con información The Wall Street Journal, el Departamento de Estado no estableció una fecha para reanudar las entrevistas. Las personas que ya tenían una cita programada recibirán información por correo electrónico sobre la reprogramación de sus procesos.

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¿Qué visas están afectadas?

La suspensión está dirigida específicamente a las visas de inmigrante, es decir, aquellas que permiten a una persona ingresar a Estados Unidos con el propósito de obtener la residencia permanente.

Entre los procesos afectados están algunas solicitudes familiares presentadas por cónyuges, padres y hermanos de ciudadanos estadounidenses. También existen casos relacionados con determinadas visas patrocinadas por empleadores, entre ellas algunas destinadas a trabajadores especializados como enfermeros.

El nuevo procedimiento busca que los funcionarios consulares tengan mayores elementos para determinar si un solicitante cuenta con suficientes recursos económicos y si existe riesgo de que dependa de beneficios públicos una vez llegue a Estados Unidos.

El Departamento de Estado señaló que la actualización hace parte de su objetivo de mantener los más altos estándares de revisión y seguridad durante los procesos migratorios.

¿Qué pasa con las visas de turismo?

Uno de los puntos que deben tener en cuenta los viajeros es que esta pausa no incluye las visas de no inmigrante.

Por lo tanto, quienes soliciten visas para viajar temporalmente a Estados Unidos, como las de turismo, estudiantes o determinados trabajadores temporales, no están incluidos en esta suspensión de las citas de inmigrante.

La decisión se conoce en medio de las medidas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump, que ha endurecido los controles y procedimientos relacionados con el ingreso y permanencia de extranjeros en territorio estadounidense.

Por ahora, quienes tengan un proceso de visa de inmigrante en curso deberán estar atentos a las comunicaciones enviadas por las autoridades consulares, mientras se espera que el Departamento de Estado informe cuándo se retomarán las entrevistas.

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La ausencia de una fecha concreta significa que los solicitantes deberán esperar nuevas instrucciones antes de conocer cuándo podrán continuar con sus respectivos trámites.

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