Mientras que en Colombia se toman decisiones en el Gobierno Petro, una determinación sorprendió a más de un viajera hacia uno de los destinos más visitados del mundo.

Sigue a PULZO en Discover

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, activó una medida que el Gobierno de Donald Trump tenía bajo revisión para evaluar a los solicitantes.

La disposición, según replicaron medios estadounidenses, establece que todo extranjero que solicite una visa para Estados Unidos deberá hacer públicas sus redes sociales ante los funcionarios.

Los solicitantes no podrán tener perfiles privados ni configurar sus cuentas para que sean visibles solo para amigos durante la revisión.

Lee También

La entidad exigirá acceso total a plataformas como X, Instagram, TikTok y Facebook, entre otras, examinando publicaciones y contactos directos.

“El Departamento se basa en todas las fuentes de información disponibles durante la revisión y verificación de visas para identificar a los solicitantes que podrían ser inadmisibles a los Estados Unidos, incluidos aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública”, indica el comunicado del Departamento de Estado.

Esta nueva medida tiene como objetivo detectar a tiempo cualquier amenaza que pueda llegar a Estados Unidos por seguridad.

La norma será obligatoria para las visas diplomáticas y oficiales, así como para los trabajadores temporales, aprendices, visitantes de intercambio, trabajadores religiosos y testigos.

“Cada decisión sobre la concesión de una visa es, fundamentalmente, una decisión de seguridad nacional”, señaló el documento sobre una decisión oficial en la administración Trump.

“Estados Unidos se mantiene vigilante durante todo el proceso de emisión de visas para confirmar que los solicitantes no tienen intención de perjudicar a los estadounidenses ni de amenazar los intereses de Estados Unidos, y que cada solicitante puede demostrar de manera fehaciente que cumple los requisitos para la visa solicitada, incluyendo una intención genuina de acatar las condiciones de admisión”, agregó el comunicado.

En esta misma línea, el memorando planteó la importancia de la visa a Estados Unidos para los visitantes desde el extranjero, en medio de los requisitos que se han ido endureciendo.

“Recibir una visa estadounidense sigue siendo un privilegio otorgado a discreción del gobierno, no un derecho adquirido”, sentenció.

¿Cómo saber si tiene perfil privado en redes sociales?

Identificar la privacidad de una cuenta digital resulta indispensable para gestionar la visibilidad de la información compartida con otros usuarios en redes sociales.

Para comprobar si una cuenta es privada, la persona debe ingresar al perfil desde un usuario no seguidor o mediante una ventana de navegación de incognito.

Si la plataforma muestra un icono de candado o limita el acceso a las publicaciones cotidianas, la cuenta permanece configurada en modo privado.

Asimismo, la ausencia de elementos multimedia en el ‘feed’ principal confirma que las configuraciones de seguridad restringen la visibilidad pública general.

Modificar esta restricción requiere acceder directamente a la sección de ajustes o configuración del perfil en la plataforma seleccionada.

En aplicaciones como Instagram o TikTok, la persona debe ingresar al menú principal, seleccionar el apartado de privacidad y desactivar la opción de cuenta privada.

Al desmarcar dicha casilla, el sistema solicita confirmar la acción para transformar inmediatamente el perfil en un espacio totalmente público.

En la plataforma Facebook, la persona debe acudir a los accesos directos de privacidad y seleccionar la opción de comprobación rápida de datos.

Allí ajusta la audiencia de sus publicaciones futuras eligiendo la alternativa de público para permitir la visualización general a cualquier internauta.

Ejecutar estos pasos garantiza que el contenido compartido quede accesible para los visitantes sin necesidad de aprobar solicitudes individuales de seguimiento.

Mantener el perfil público resulta necesario para cumplir con trámites oficiales que exigen la revisión directa de publicaciones en plataformas digitales.

Verificar periódicamente la configuración de las cuentas ayuda a mantener un control preciso sobre la difusión de la información personal en internet.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.