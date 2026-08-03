El gobierno de Estados Unidos puso en marcha una nueva política migratoria que obligará a algunos solicitantes de visa de turismo y negocios a entregar un depósito económico como garantía de que abandonarán el país dentro del tiempo autorizado.

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La medida, que comenzó a regir desde este 3 de agosto de 2026, establece que los aspirantes a visas B1/B2 podrían tener que consignar hasta 20.000 dólares (cerca de 65 millones de pesos colombianos, al cambio actual), dinero que será fijado caso por caso por los funcionarios consulares.

Qué países deberán pagar el depósito para obtener la visa de Estados Unidos

La disposición aplica, por ahora, a ciudadanos de seis países: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Dominica y Granada. En esos casos, el depósito podrá convertirse en un requisito indispensable para que la visa sea aprobada.

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Según explicó el gobierno estadounidense, el monto será definido individualmente, dependiendo de la evaluación que haga el oficial consular durante el proceso de solicitud.

Es importante señalar que Colombia no figura entre los países incluidos en esta nueva política, por lo que los ciudadanos colombianos que soliciten una visa de turismo o negocios seguirán el procedimiento habitual.

Por qué Estados Unidos tomó esta decisión

La nueva exigencia hace parte de una estrategia de las autoridades estadounidenses para reforzar el cumplimiento de las condiciones de las visas temporales y reducir el número de personas que permanecen en el país después de vencer el tiempo autorizado.

La decisión da continuidad a un programa piloto implementado en 2025, con el que el Gobierno aseguró haber reducido significativamente tanto los casos de permanencia irregular como el número de visas expedidas a ciudadanos de los países seleccionados.

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Con esta política, Estados Unidos busca que quienes reciban una visa de visitante tengan un incentivo económico para cumplir con la fecha de salida establecida, fortaleciendo así los controles migratorios sobre este tipo de permisos temporales.

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