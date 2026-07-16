Estados Unidos anunció una nueva medida que cambia las reglas para la entrega de visas a ciudadanos extranjeros señalados de tener vínculos con grupos que Washington considera relacionados con terrorismo de extrema izquierda, violencia política o actividades criminales. Según informó El Universo, la decisión fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, como parte de una estrategia de seguridad del Gobierno estadounidense.

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La política hace parte de la aplicación del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional-7 y busca restringir el ingreso al país de personas que, según las autoridades estadounidenses, hayan apoyado organizaciones involucradas en acciones violentas o que promuevan este tipo de actividades.

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Rubio explicó que la medida apunta contra redes que, según su Gobierno, utilizan la violencia como una herramienta para alcanzar objetivos políticos. “Los grupos terroristas de extrema izquierda y sus aliados suelen utilizar redes sofisticadas y organizadas para perpetrar la violencia como herramienta política, buscando implementar una visión política extremista mediante la intimidación y campañas de terror coordinadas”, afirmó el funcionario en un comunicado citado por el medio mencionado.

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El secretario de Estado agregó que estas organizaciones recurren a diferentes métodos para afectar procesos democráticos. “Atentados con bombas, asesinatos y otras formas de terrorismo para silenciar la libertad de expresión, limitar la oposición política, modificar las políticas públicas y sabotear los procesos políticos”, señaló Rubio.

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La nueva política de visas estará dirigida a integrantes de grupos señalados por Estados Unidos de haber apoyado o incitado actos terroristas, financiado acciones violentas, participado en sabotajes económicos, brindado apoyo logístico o facilitado la cooperación entre organizaciones con objetivos criminales.

Según explicó el Departamento de Estado, las restricciones también podrían aplicarse a personas que hayan tenido algún papel en actividades como reclutamiento, financiación o coordinación de redes consideradas violentas por las autoridades estadounidenses.

¿Qué extranjeros podrían quedar cobijados por la restricción de visas?

La medida no está dirigida únicamente contra integrantes directos de organizaciones, sino también contra personas que hayan prestado apoyo a estas estructuras mediante recursos, propaganda, logística u otros mecanismos que Estados Unidos considere una ayuda para sus actividades.

Rubio aseguró que el objetivo es “salvaguardar el territorio estadounidense al restringir la entrada de ciudadanos extranjeros que financien, recluten, inciten o faciliten de cualquier otro modo las redes terroristas, violentas y criminales de extrema izquierda”.

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