El activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido públicamente como ‘Beto’ Coral, regresará al país luego de que Estados Unidos confirmara su deportación. La Embajada de Colombia en territorio estadounidense informó que el ciudadano será trasladado este jueves en un vuelo dispuesto por el Gobierno colombiano.

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De acuerdo con el comunicado oficial de la embajada, ‘Beto’ Coral viajará hacia Colombia a bordo de un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), como parte de uno de los vuelos destinados para facilitar el retorno de ciudadanos colombianos deportados desde Estados Unidos.

La embajada explicó que, desde el momento en que tuvo conocimiento de la detención del activista, activó los mecanismos de asistencia consular correspondientes y mantuvo comunicación con las autoridades estadounidenses encargadas del caso.

“Desde el momento en que se tuvo conocimiento de su detención, la Embajada de Colombia en Estados Unidos activó las gestiones de asistencia consular correspondientes y, en ejercicio de sus buenos oficios, mantuvo comunicación con las autoridades estadounidenses competentes para acompañar el proceso y velar por el respeto de sus derechos”, señaló la entidad en el comunicado.

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Cabe recordar que el activista había sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona y se encontraba en medio de un proceso migratorio en dicho país, donde residía hace ya varios años y había solicitado asilo político.

Luego de esto, las autoridades estadounidenses tomaron la decisión de deportarlo y su salida del país quedó definida mediante un vuelo de retorno hacia Colombia.

La Embajada colombiana aseguró que continuará brindando acompañamiento a los ciudadanos nacionales en el exterior y recordó que su labor está respaldada por la Convención de Viena, la legislación colombiana y las normas del derecho internacional.

“Reiteramos nuestro compromiso de continuar brindando asistencia y protección consular a los ciudadanos colombianos en el exterior”, indicó la entidad diplomática.

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